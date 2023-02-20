Минсельхоз может повысить стоимость прав на добычу некоторых видов крабов в два раза

Стартовая цена на добычу камчатского краба в Баренцевом море может вырасти на 27% до 5,6 млрд руб. по сравнению 2019 г., а на краба стригуна-опилио – на 94% до 4,27 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных из проекта Минсельхоза, определяющего формулу расчета и среднюю минимальную стоимость отдельных видов этих биоресурсов для торгов на этот год. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.