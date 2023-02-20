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Минсельхоз может повысить стоимость прав на добычу некоторых видов крабов в два раза

Это приведет к снижению числа желающих их купить
Алексей Полухин
Торги по второму этапу инвестиционных квот на добычу краба Росрыболовство планирует провести в 2023 г. / Юрий Смитюк / ТАСС

Стартовая цена на добычу камчатского краба в Баренцевом море может вырасти на 27% до 5,6 млрд руб. по сравнению 2019 г., а на краба стригуна-опилио – на 94% до 4,27 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных из проекта Минсельхоза, определяющего формулу расчета и среднюю минимальную стоимость отдельных видов этих биоресурсов для торгов на этот год. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Расчеты подтвердили в одной крабодобывающей компании и в одной из рыболовецких ассоциаций. Из проекта также следует, что инвесторы должны будут построить девять краболовов и один объект в порту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных