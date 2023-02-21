Moeller-Maersk продала последние активы в России

Moeller-Maersk продала последние активы в РоссииЛогистические комплексы в Санкт-Петербурге и Новороссийске оцениваются в 1,5 млрд рублей
Международная транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk продала два логистических центра в Санкт-Петербурге и Новороссийске кипрскому офшору IG Finance Development Limited. Об этом группа сообщила 20 февраля 2023 г. Сумма сделки не раскрывается.
Moeller-Maersk – один из крупнейших в мире логистических операторов со штаб-квартирой в Копенгагене. Сделка стала завершением процесса ухода группы из России. Решение о прекращении работы в РФ было принято в марте 2022 г. после начала СВО на Украине и введения санкций против России.
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