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Moeller-Maersk продала последние активы в России

Логистические комплексы в Санкт-Петербурге и Новороссийске оцениваются в 1,5 млрд рублей
Герман Костринский Арина Литова
В Петербурге компания продала мультитемпературный комплекс площадью 23 500 кв. м на территории «PNK парк Софийская КАД» / pnkgroup.ru

Международная транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk продала два логистических центра в Санкт-Петербурге и Новороссийске кипрскому офшору IG Finance Development Limited. Об этом группа сообщила 20 февраля 2023 г. Сумма сделки не раскрывается.

Moeller-Maersk – один из крупнейших в мире логистических операторов со штаб-квартирой в Копенгагене. Сделка стала завершением процесса ухода группы из России. Решение о прекращении работы в РФ было принято в марте 2022 г. после начала СВО на Украине и введения санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных