Moeller-Maersk продала последние активы в России

Moeller-Maersk – один из крупнейших в мире логистических операторов со штаб-квартирой в Копенгагене. Сделка стала завершением процесса ухода группы из России. Решение о прекращении работы в РФ было принято в марте 2022 г. после начала СВО на Украине и введения санкций против России.