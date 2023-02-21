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Крупнейший в России производитель индейки перерегистрировал компанию с Кипра в Калининград

Это позволит ему получить налоговые льготы
Алексей Полухин
«Дамате» называет себя крупнейшим производителем индейки в России / Денис Абрамов / Ведомости

Владельцем 99,9% долей в компании «Агропромышленный холдинг «Дамате» вместо кипрской AC Damate Turkey Limited стала Международная компания «ООО «Дамате», она зарегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде. Сделка, по данным ЕГРЮЛ, прошла 16 февраля.

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Дамате» Станислав Варич подтвердил, что «группа в последнее время приняла ряд планомерных шагов, связанных с переездом в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных