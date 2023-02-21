Крупнейший в России производитель индейки перерегистрировал компанию с Кипра в Калининград

Крупнейший в России производитель индейки перерегистрировал компанию с Кипра в КалининградЭто позволит ему получить налоговые льготы
Владельцем 99,9% долей в компании «Агропромышленный холдинг «Дамате» вместо кипрской AC Damate Turkey Limited стала Международная компания «ООО «Дамате», она зарегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде. Сделка, по данным ЕГРЮЛ, прошла 16 февраля.
Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Дамате» Станислав Варич подтвердил, что «группа в последнее время приняла ряд планомерных шагов, связанных с переездом в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде».
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