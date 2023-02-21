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У «Сити XXI век» новый крупный проект на западе Подмосковья

Компания сможет возвести не менее 60 000 кв. м жилья в Красногорском районе
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Девелопер «Сити XXI век» планирует застроить участок общей площадью около 10,5 га в д. Аристово в Красногорском районе Подмосковья, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ним. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в конце декабря он создал фирму «Специализированный застройщик «Аристово-сити». Представитель компании информацию о готовящемся здесь проекте подтвердил, другие детали он раскрывать не стал.

Площадку под этот проект входящая в «Сити XXI век» «Бета груп» приобрела в 2021 г. на аукционе по продаже имущества фирмы «РС проджект», информация об этой сделке есть на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Компания ранее об этом не сообщала, имущественные права на этот актив она оформила в декабре прошлого года, следует из данных Росреестра. За 9,7 га и права на аренду земельного участка площадью 0,8 га в Красногорском районе, которые ранее принадлежали «РС проджект», «Сити XXI век» заплатила около 134,4 млн руб. На месте самой площадки сейчас находится заброшенный детский сад, свидетельствуют данные портала Places. Moscow.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных