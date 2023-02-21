У «Сити XXI век» новый крупный проект на западе Подмосковья

Площадку под этот проект входящая в «Сити XXI век» «Бета груп» приобрела в 2021 г. на аукционе по продаже имущества фирмы «РС проджект», информация об этой сделке есть на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Компания ранее об этом не сообщала, имущественные права на этот актив она оформила в декабре прошлого года, следует из данных Росреестра. За 9,7 га и права на аренду земельного участка площадью 0,8 га в Красногорском районе, которые ранее принадлежали «РС проджект», «Сити XXI век» заплатила около 134,4 млн руб. На месте самой площадки сейчас находится заброшенный детский сад, свидетельствуют данные портала Places. Moscow.