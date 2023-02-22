AliExpress может отказаться от последнего крупного склада в своем портфеле

Логопарк в Чехове не первый комплекс, который AliExpress планирует освободить в ближайшее время, напоминают консультанты. Ранее маркетплейс планировал стать одним из арендаторов логопарка «Обухово» на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. В начале 2022 г. компания договорилась с девелопером проекта снять тут 180 000 кв. м под расширение своего бизнеса. Но осенью прошлого года она скорректировала свои планы до 40 000–60 000 кв. м, рассказывали тогда источники «Ведомостей». Впоследствии интернет-ритейлер отказался и от этих площадей, их снял Ozon.