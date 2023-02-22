AliExpress может отказаться от последнего крупного склада в своем портфеле

AliExpress может отказаться от последнего крупного склада в своем портфелеЭто связано со снижением продаж и изменением стратегии маркетплейса
Маркетплейс AliExpress рассматривает возможность полного отказа от аренды 55 000 кв. м в логистическом комплексе «PLT Чехов», расположенном на Симферопольском шоссе на юге Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектом, а также подтвердил источник, близкий к AliExpress. По словам собеседников «Ведомостей», компания уже освободила часть площадей, оставшиеся помещения она сдает в субаренду. В частности, порядка 30 000 кв. м у нее снял производитель сварочного оборудования «Ресанта».
Один из консультантов не исключает, что маркетплейс все-таки оставит для собственного использования в Чехове порядка 5000–10 000 кв. м. Представитель AliExpress от комментариев отказался. В логистическом операторе Professional Logistics Technologies (PLT), который владеет объектом, на запрос «Ведомостей» не ответили.
Логопарк в Чехове не первый комплекс, который AliExpress планирует освободить в ближайшее время, напоминают консультанты. Ранее маркетплейс планировал стать одним из арендаторов логопарка «Обухово» на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. В начале 2022 г. компания договорилась с девелопером проекта снять тут 180 000 кв. м под расширение своего бизнеса. Но осенью прошлого года она скорректировала свои планы до 40 000–60 000 кв. м, рассказывали тогда источники «Ведомостей». Впоследствии интернет-ритейлер отказался и от этих площадей, их снял Ozon.