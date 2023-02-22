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AliExpress может отказаться от последнего крупного склада в своем портфеле

Это связано со снижением продаж и изменением стратегии маркетплейса
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Логопарк в Чехове не первый комплекс, который AliExpress планирует освободить в ближайшее время / «PLT Чехов»

Маркетплейс AliExpress рассматривает возможность полного отказа от аренды 55 000 кв. м в логистическом комплексе «PLT Чехов», расположенном на Симферопольском шоссе на юге Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектом, а также подтвердил источник, близкий к AliExpress. По словам собеседников «Ведомостей», компания уже освободила часть площадей, оставшиеся помещения она сдает в субаренду. В частности, порядка 30 000 кв. м у нее снял производитель сварочного оборудования «Ресанта».

Один из консультантов не исключает, что маркетплейс все-таки оставит для собственного использования в Чехове порядка 5000–10 000 кв. м. Представитель AliExpress от комментариев отказался. В логистическом операторе Professional Logistics Technologies (PLT), который владеет объектом, на запрос «Ведомостей» не ответили.

Логопарк в Чехове не первый комплекс, который AliExpress планирует освободить в ближайшее время, напоминают консультанты. Ранее маркетплейс планировал стать одним из арендаторов логопарка «Обухово» на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. В начале 2022 г. компания договорилась с девелопером проекта снять тут 180 000 кв. м под расширение своего бизнеса. Но осенью прошлого года она скорректировала свои планы до 40 000–60 000 кв. м, рассказывали тогда источники «Ведомостей». Впоследствии интернет-ритейлер отказался и от этих площадей, их снял Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных