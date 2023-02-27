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Импорт iPhone из Индии в Россию в 2022 году вырос вдвое

Но общий параллельный импорт смартфонов Apple упал втрое относительно официальных поставок 2021 года
Анна Устинова
Раньше Индия вообще не была приоритетной для закупки iPhone / Евгений Разумный / Ведомости

Параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 г. на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь прошлого года в Россию из Индии привезли 165 000 iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 г.: тогда из Индии приехало 70 000 устройств Apple, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в нашу страну. Такую статистику приводит компания GS Group (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»).

Двукратный рост индийского трафика поставок iPhone подтверждает и бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин. Но львиная доля гаджетов по-прежнему импортируется из Китая, отмечают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных