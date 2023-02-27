Импорт iPhone из Индии в Россию в 2022 году вырос вдвое

Параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 г. на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь прошлого года в Россию из Индии привезли 165 000 iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 г.: тогда из Индии приехало 70 000 устройств Apple, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в нашу страну. Такую статистику приводит компания GS Group (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»).