Импорт iPhone из Индии в Россию в 2022 году вырос вдвое

Импорт iPhone из Индии в Россию в 2022 году вырос вдвоеНо общий параллельный импорт смартфонов Apple упал втрое относительно официальных поставок 2021 года
Параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 г. на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь прошлого года в Россию из Индии привезли 165 000 iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 г.: тогда из Индии приехало 70 000 устройств Apple, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в нашу страну. Такую статистику приводит компания GS Group (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»).
Двукратный рост индийского трафика поставок iPhone подтверждает и бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин. Но львиная доля гаджетов по-прежнему импортируется из Китая, отмечают эксперты.
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