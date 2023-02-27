Металлурги предложили привязать налоги на руду и уголь к российским ценам

Металлурги предложили привязать налоги на руду и уголь к российским ценамНо тогда для сохранения поступлений в бюджет Минфину может понадобиться пересмотр ставок НДПИ
Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские предприятия черной металлургии, предложила вычислять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Соответствующее предложение среди прочих ассоциация направила в Минпромторг 21 февраля 2023 г. (копия письма есть у «Ведомостей»). Сейчас в формулы расчета НДПИ на эти виды сырья заложены зарубежные котировки.
С начала 2022 г. в РФ был введен новый порядок расчета НДПИ на железную руду и коксующийся уголь с привязкой к рыночным ценам на эти продукты.
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