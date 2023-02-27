Металлурги предложили привязать налоги на руду и уголь к российским ценам

Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские предприятия черной металлургии, предложила вычислять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Соответствующее предложение среди прочих ассоциация направила в Минпромторг 21 февраля 2023 г. (копия письма есть у «Ведомостей»). Сейчас в формулы расчета НДПИ на эти виды сырья заложены зарубежные котировки.