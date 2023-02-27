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Металлурги предложили привязать налоги на руду и уголь к российским ценам

Но тогда для сохранения поступлений в бюджет Минфину может понадобиться пересмотр ставок НДПИ
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские предприятия черной металлургии, предложила вычислять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Соответствующее предложение среди прочих ассоциация направила в Минпромторг 21 февраля 2023 г. (копия письма есть у «Ведомостей»). Сейчас в формулы расчета НДПИ на эти виды сырья заложены зарубежные котировки.

С начала 2022 г. в РФ был введен новый порядок расчета НДПИ на железную руду и коксующийся уголь с привязкой к рыночным ценам на эти продукты.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных