Маркетплейсы могут отказаться от эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Обсуждаемый механизм продажи медикаментов на столичном рынке (а там самая высокая доля реализации безрецептурных лекарств через интернет – 21,1% от аптечного оборота, по данным DSM Group за 2022 г.) слишком сложен для клиентов, объясняет представитель Ozon. Предполагается, что для онлайн-продажи препаратов надо будет использовать Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), добавляют еще два сотрудника маркетплейсов. Чтобы заказать доставку лекарства, клиент должен будет зайти в приложение ЕМИАС, выбрать свои рецепты, а потом уже перейти из приложения на сайт аптеки или онлайн-площадки, пояснил представитель Ozon.