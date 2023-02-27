Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Маркетплейсы могут отказаться от эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Схема продажи препаратов оказалась слишком сложной для клиентов и курьеров
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может начаться с 1 марта 2023 г. без участия ряда крупных маркетплейсов. Об этом «Ведомостям» сообщили представители нескольких онлайн-ритейлеров.

Обсуждаемый механизм продажи медикаментов на столичном рынке (а там самая высокая доля реализации безрецептурных лекарств через интернет – 21,1% от аптечного оборота, по данным DSM Group за 2022 г.) слишком сложен для клиентов, объясняет представитель Ozon. Предполагается, что для онлайн-продажи препаратов надо будет использовать Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), добавляют еще два сотрудника маркетплейсов. Чтобы заказать доставку лекарства, клиент должен будет зайти в приложение ЕМИАС, выбрать свои рецепты, а потом уже перейти из приложения на сайт аптеки или онлайн-площадки, пояснил представитель Ozon.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных