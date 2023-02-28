Крупные пивоваренные компании пугают приостановкой производства

Крупные пивоваренные компании пугают приостановкой производстваОни могут не попасть в реестр пивоваров из-за слишком коротких сроков варки пива
Крупные производители пива предупреждают о рисках приостановки своей деятельности в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров в текущем виде. Об этом говорится в письме Ассоциации производителей пива (АПП; объединяет AB InBev Efes, «Балтику», Heineken Russia), направленном 20 февраля 2023 г. руководителю Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину. «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель РАР получение обращения подтвердил.
Законопроект о реестре пивоваров (реестре производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) был принят Госдумой в первом чтении еще в марте 2021 г. С 13 февраля 2023 г. идет подготовка к его рассмотрению во втором чтении. Согласно проекту, для попадания в реестр, без которого нельзя будет продолжить работу, необходимо будет пройти «выездную оценку». В рамках нее объемы фактического производства пива будут сопоставлять с расчетами по методике РАР. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней.