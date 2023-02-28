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Крупные пивоваренные компании пугают приостановкой производства

Они могут не попасть в реестр пивоваров из-за слишком коротких сроков варки пива
Алексей Полухин
Сергей Портер / Ведомости

Крупные производители пива предупреждают о рисках приостановки своей деятельности в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров в текущем виде. Об этом говорится в письме Ассоциации производителей пива (АПП; объединяет AB InBev Efes, «Балтику», Heineken Russia), направленном 20 февраля 2023 г. руководителю Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину. «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель РАР получение обращения подтвердил.

Законопроект о реестре пивоваров (реестре производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) был принят Госдумой в первом чтении еще в марте 2021 г. С 13 февраля 2023 г. идет подготовка к его рассмотрению во втором чтении. Согласно проекту, для попадания в реестр, без которого нельзя будет продолжить работу, необходимо будет пройти «выездную оценку». В рамках нее объемы фактического производства пива будут сопоставлять с расчетами по методике РАР. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных