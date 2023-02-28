Крупные пивоваренные компании пугают приостановкой производства

Законопроект о реестре пивоваров (реестре производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) был принят Госдумой в первом чтении еще в марте 2021 г. С 13 февраля 2023 г. идет подготовка к его рассмотрению во втором чтении. Согласно проекту, для попадания в реестр, без которого нельзя будет продолжить работу, необходимо будет пройти «выездную оценку». В рамках нее объемы фактического производства пива будут сопоставлять с расчетами по методике РАР. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней.