Полеты по России эконом-классом в январе подорожали на 13%

Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути в январе 2023 г. составила 5287 руб., следует из данных, опубликованных Росстатом. Это на 12,8% больше, чем в январе прошлого года, когда этот показатель составлял 4687 руб. В декабре 2022 г. такой полет стоил 6096 руб., указано в статистике ведомства.