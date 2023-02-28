Полеты по России эконом-классом в январе подорожали на 13%Это связано с общей инфляцией и попыткой авиакомпаний компенсировать пандемийные потери
Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути в январе 2023 г. составила 5287 руб., следует из данных, опубликованных Росстатом. Это на 12,8% больше, чем в январе прошлого года, когда этот показатель составлял 4687 руб. В декабре 2022 г. такой полет стоил 6096 руб., указано в статистике ведомства.
Первый месяц 2023 г. также стал самым дорогим январем с точки зрения авиаперелетов за последние три года, следует из данных Росстата. В январе 2021 г. средняя стоимость билета в эконом-классе в расчете на 1000 км составляла 4772 руб. Но в предпандемийный январь 2020 г. этот показатель равнялся 5327 руб.
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