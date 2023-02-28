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Полеты по России эконом-классом в январе подорожали на 13%

Это связано с общей инфляцией и попыткой авиакомпаний компенсировать пандемийные потери
Инна Сидоркова
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути в январе 2023 г. составила 5287 руб., следует из данных, опубликованных Росстатом. Это на 12,8% больше, чем в январе прошлого года, когда этот показатель составлял 4687 руб. В декабре 2022 г. такой полет стоил 6096 руб., указано в статистике ведомства.

Первый месяц 2023 г. также стал самым дорогим январем с точки зрения авиаперелетов за последние три года, следует из данных Росстата. В январе 2021 г. средняя стоимость билета в эконом-классе в расчете на 1000 км составляла 4772 руб. Но в предпандемийный январь 2020 г. этот показатель равнялся 5327 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных