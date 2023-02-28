Россия практически перестала импортировать продукцию из минтая

В Россию в 2022 г. было ввезено всего 158 т продукции из минтая, эти данные «Ведомостям» предоставила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Это самый низкий показатель с 2014 г. (т. е. с момента начала наблюдений): тогда в страну было импортировано в 126 раз больше – около 20 300 т минтая и сурими (сырье для производства рыбной продукции). По сравнению с 2021 г. импорт минтая упал в 10,7 раза.