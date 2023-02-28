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Россия практически перестала импортировать продукцию из минтая

Для дальнейшего увеличения улова в России потребуется стимулирование потребителей
Алексей Полухин
Российские рыбаки минтай не только показывают, но и продают / Сергей Красноухов / РИА Новости

В Россию в 2022 г. было ввезено всего 158 т продукции из минтая, эти данные «Ведомостям» предоставила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Это самый низкий показатель с 2014 г. (т. е. с момента начала наблюдений): тогда в страну было импортировано в 126 раз больше – около 20 300 т минтая и сурими (сырье для производства рыбной продукции). По сравнению с 2021 г. импорт минтая упал в 10,7 раза.

Зарубежная продукция из минтая в прошлом году составила в России всего 0,08% от общего объема внутреннего рынка, так что можно говорить о том, что российские компании смогли полностью заменить иностранных игроков, отмечает президент АДМ Алексей Буглак. Он напоминает, что в 2014 г. доля внешних поставок составляла более 13%. По данным ассоциации, в 2022 г. российские рыбопромышленники вывели на внутренний рынок 183 000 т продукции из минтая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных