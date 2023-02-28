67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности

При этом истекший срок годности не для всех респондентов является веской причиной выбросить еду. Лишь 19% участников опроса из-за этого часто выбрасывает продукты. Чем младше опрошенные, тем выше среди них доля тех, кто поступает таким образом. Например, среди людей в возрасте 18-24 лет она составляет 38%, а среди россиян 55 лет и старше – в три раза меньше (11%).