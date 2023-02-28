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Бизнес

67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности

Это объясняется скорее стремлением экономить, чем уровнем потребительской грамотности
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

67% россиян готовы покупать продукты питания, срок годности которых подходит к концу, из них 25% отдают таким товарам приоритет, следует из опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Исследование проводилось в феврале 2023 г., были опрошены 1600 респондентов из всех регионов России в возрасте 18 лет и старше.

В НАФИ выделили три группы потребителей в рамках опроса: отдающих предпочтение продовольствию с истекающим сроком годности (25% опрошенных), совершающих такие покупки только в крайнем случае при отсутствии более свежих продуктов (42%) и не готовых покупать такие продукты ни при каких обстоятельствах (28%).

Среди хорошо обеспеченных людей и домохозяек выше всего доля тех, кто никогда не покупает продукты с истекающим сроком годности, – 36% и 37% соответственно.

Продукты с приближающимся к завершению сроком годности стараются быстрее употребить 60% опрошенных. 25% респондентов предпочитают отдавать такую еду домашним животным. Утилизируют продукты, не дожидаясь конца срока годности, 14% опрошенных.

При этом истекший срок годности не для всех респондентов является веской причиной выбросить  еду. Лишь 19% участников опроса из-за этого часто выбрасывает продукты. Чем младше опрошенные, тем выше среди них доля тех, кто поступает таким образом. Например, среди людей в возрасте 18-24 лет она составляет 38%, а среди россиян 55 лет и старше – в три раза меньше (11%).

Более половины россиян (56%) редко выбрасывают продукты питания. 24% опрошенных не выбрасывают продукты питания никогда или почти никогда, из них 40% россияне старше 55 лет.

«Применительно к продуктам питания с пограничными сроками годности мы видим развитое ответственное потребление россиян и высокий уровень потребительской грамотности: стремление не допустить наличие просроченных продуктов дома, максимально рационально их использовать», – сообщила директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.

Намеренное приобретение продуктов питания, срок годности которых подходит к концу, можно объяснить желанием потребителей сэкономить на таких продуктах, заявил «Ведомостям» зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«В условиях низкой покупательной способности и нерастущих доходов мы отмечаем усиление моделей экономии со стороны домохозяйств. Внедрение скидок, акций согласно остаточному сроку годности товара на полке (чем ближе срок истечения – тем выше скидка или ниже цена и т. п.) может позитивно отразиться на динамике продаж таких продуктов», – сказал он.

По мнению председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, у россиян нет ни одной причины отдавать предпочтение подобным продуктам питания. «Мне кажется удивительным желание покупать продукты с истекающим сроком годности. Это черный юмор какой-то, что люди предпочитают утилизировать в себя», – сообщил он «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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