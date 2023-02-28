67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности

67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годностиЭто объясняется скорее стремлением экономить, чем уровнем потребительской грамотности
67% россиян готовы покупать продукты питания, срок годности которых подходит к концу, из них 25% отдают таким товарам приоритет, следует из опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
Исследование проводилось в феврале 2023 г., были опрошены 1600 респондентов из всех регионов России в возрасте 18 лет и старше.
В НАФИ выделили три группы потребителей в рамках опроса: отдающих предпочтение продовольствию с истекающим сроком годности (25% опрошенных), совершающих такие покупки только в крайнем случае при отсутствии более свежих продуктов (42%) и не готовых покупать такие продукты ни при каких обстоятельствах (28%).
Среди хорошо обеспеченных людей и домохозяек выше всего доля тех, кто никогда не покупает продукты с истекающим сроком годности, – 36% и 37% соответственно.
Продукты с приближающимся к завершению сроком годности стараются быстрее употребить 60% опрошенных. 25% респондентов предпочитают отдавать такую еду домашним животным. Утилизируют продукты, не дожидаясь конца срока годности, 14% опрошенных.
При этом истекший срок годности не для всех респондентов является веской причиной выбросить еду. Лишь 19% участников опроса из-за этого часто выбрасывает продукты. Чем младше опрошенные, тем выше среди них доля тех, кто поступает таким образом. Например, среди людей в возрасте 18-24 лет она составляет 38%, а среди россиян 55 лет и старше – в три раза меньше (11%).
Более половины россиян (56%) редко выбрасывают продукты питания. 24% опрошенных не выбрасывают продукты питания никогда или почти никогда, из них 40% россияне старше 55 лет.
«Применительно к продуктам питания с пограничными сроками годности мы видим развитое ответственное потребление россиян и высокий уровень потребительской грамотности: стремление не допустить наличие просроченных продуктов дома, максимально рационально их использовать», – сообщила директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.
Намеренное приобретение продуктов питания, срок годности которых подходит к концу, можно объяснить желанием потребителей сэкономить на таких продуктах, заявил «Ведомостям» зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
«В условиях низкой покупательной способности и нерастущих доходов мы отмечаем усиление моделей экономии со стороны домохозяйств. Внедрение скидок, акций согласно остаточному сроку годности товара на полке (чем ближе срок истечения – тем выше скидка или ниже цена и т. п.) может позитивно отразиться на динамике продаж таких продуктов», – сказал он.
По мнению председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, у россиян нет ни одной причины отдавать предпочтение подобным продуктам питания. «Мне кажется удивительным желание покупать продукты с истекающим сроком годности. Это черный юмор какой-то, что люди предпочитают утилизировать в себя», – сообщил он «Ведомостям».