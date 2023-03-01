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Бизнес

ВТБ заявил о готовности отказаться от онлайн-банка в Telegram

Банк обратился за разъяснениями об использовании мессенджера в Роскомнадзор
Наталья Заруцкая Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ готов при необходимости скорректировать свою работу в Telegram, в том числе и прекратить его поддержку. Об этом «Ведомостям» заявил представитель банка.

1 марта Роскомнадзор обнародовал список иностранных мессенджеров, попадающих под вступивший в силу запрет использования при оказании финансовых услуг. Telegram был указан среди этих мессенджеров. Также в список вошли WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Snapchat, Discord и др.

«Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего Telegram-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку Telegram-банка», – сообщил представитель ВТБ.

Ответственности за использование иностранных мессенджеров вопреки этому правилу пока нет, уточнил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

«Сейчас в законодательстве не предусмотрены меры ответственности для российских организаций за использование иностранных мессенджеров. Принятие таких изменений в КоАП обсуждается депутатами Государственной думы», – добавил он.

На просьбу прокомментировать обращение ВТБ представитель Роскомнадзора не ответил. Кроме него, онлайн-банк в Telegram запустили или планируют это сделать такие организации, как, например, ПСБ и Альфа-банк.

Ранее о планах обратиться в Роскомнадзор с просьбой не запрещать банкам оказывать услуги через Telegram сообщали в Ассоциации банков России. «Ведомости» направили запрос в объединение.

19 января ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Решение должно было стать альтернативой мобильному приложению, которое App Store и Google Play удалили со своих площадок. Клиентам доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП и пополнение счета мобильного телефона. Сервис доступен владельцам смартфонов операционных систем iOS и Android.

Новый цифровой сервис создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram, а его использование абсолютно безопасно, отмечал старший вице-президент и руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов: такой функционал возможен за счет технологии веб-виджетов в Telegram. По его словам, мессенджер становится стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в web-версию «ВТБ онлайн» через этот виджет: все операции проходят на стороне банка, не выходя из Telegram, пояснял Чугунов.

Сейчас ВТБ также ведет практические работы для запуска аналогичных площадок во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что в ЦБ не видят дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram. По ее словам, каналами часто пользуются мошенники, в связи с чем такие риски можно снизить путем внедрения «антифродовых механизмов».

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин также отмечал, что банки могут взаимодействовать с клиентами с помощью мессенджеров, но для этого необходимо обеспечить надежность каналов коммуникации. 

До этого он предостерегал российские банки от оказания услуг через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. По его словам, пользователи часто получают звонки от мошенников под видом ЦБ и МВД через WhatsApp. Он уточнил, что от 65 до 85% всех мошеннических звонков сейчас проходят через этот мессенджер. При этом клиенты не замечают, что мошенники звонят им через WhatsApp.

Ранее по теме: ВТБ обратился в РКН за разъяснениями по работе своего онлайн-банка в Telegram
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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