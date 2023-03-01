ВТБ обратился в РКН за разъяснениями по работе своего онлайн-банка в Telegram
ВТБ запросил у Роскомнадзора разъяснения по работе своего онлайн-банка в Telegram, сообщила пресс-служба кредитной организации в комментарии «РИА Новости». Банк готов скорректировать или прекратить работу этого сервиса при необходимости.
«Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего Telegram-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку телеграм-банка», – рассказали там.
В ВТБ добавили, что сейчас работают над запуском аналогичных площадок во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта некоторым российским компаниям запрещено использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги.
В указанных мессенджерах также теперь запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян. Запрет распространяется на государственные компании, на компании с государственным участием выше 50% и на финансовые организации.