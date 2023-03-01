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Финансы

ВТБ обратился в РКН за разъяснениями по работе своего онлайн-банка в Telegram

Ведомости

ВТБ запросил у Роскомнадзора разъяснения по работе своего онлайн-банка в Telegram, сообщила пресс-служба кредитной организации в комментарии «РИА Новости». Банк готов скорректировать или прекратить работу этого сервиса при необходимости.

«Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего Telegram-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку телеграм-банка», – рассказали там.

В ВТБ добавили, что сейчас работают над запуском аналогичных площадок во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта некоторым российским компаниям запрещено использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги.

В указанных мессенджерах также теперь запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян. Запрет распространяется на государственные компании, на компании с государственным участием выше 50% и на финансовые организации. 

Свой онлайн-банк в Telegram ВТБ запустил в январе, мобильное приложение кредитной организации удалили из App Store и Google Play из-за санкций. Новый цифровой сервис создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram.

Ранее по теме: ВТБ запускает свой онлайн-банк в Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных