ВТБ запускает свой онлайн-банк в Telegram

Проблемы с приложениями

В 2022 г. мобильные приложения российских банков, попавших под блокирующие санкции, удалили из App Store и Google Play. В частности пропали сервисы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и других. У пользователей устройств на Android была возможность скачивать приложение по ссылке с официального сайта банка. Пользователи iPhone, у которых не было старой версии приложения, могли воспользоваться услугами мобильного банкинга только через браузер.



На этом фоне банки начали создавать копии мобильных приложений для iPhone. Например, в App Store появилось приложение СБОЛ, копирующее функционал «Сбербанк онлайн», ВТБ запускал «Прайм баланс Юником». Но в итоге эти приложения все равно удалялись с площадки. В январе 2023 г. Сбербанк объявил, что будет устанавливать СБОЛ на iPhone в своих офисах с помощью собственного ПО.