ВТБ запускает свой онлайн-банк в Telegram

ВТБ запускает свой онлайн-банк в TelegramНо сервис подходит для простых задач и не станет полноценной заменой приложению, считают эксперты
ВТБ запускает альтернативу своему мобильному приложению, которое удалили из App Store и Google Play, – онлайн-банк в Telegram, рассказал журналистам член правления ВТБ Святослав Островский. Клиентам будет доступна, в частности, проверка баланса, переводы между счетами и оплата по QR-коду. Сервис доступен владельцам смартфонов всех операционных систем (iOS и Android), уточнил Островский.
Запуск пройдет в несколько этапов. С 19 января пользователям станут доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. В течение года функционал будет постепенно расширяться: появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.
Новый цифровой сервис создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram, его использование абсолютно безопасно, уверяет Островский. Для проведения операции клиенту необходимо будет авторизоваться в Telegram-канале ВТБ через кнопку «ВТБ онлайн» и ввести такие же данные, как при входе в интернет-банк. На номер телефона пользователь получит sms с кодом для подтверждения. После этого можно проводить операции непосредственно в мессенджере. При последующем использовании клиенту для авторизации нужно будет ввести только код из sms.
Такой функционал возможен за счет технологии веб-виджетов в Telegram, отмечает старший вице-президент и руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. По его словам, мессенджер становится стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в web-версию «ВТБ онлайн» через этот виджет: все операции проходят на стороне банка, не выходя из Telegram, поясняет Чугунов.
Проблемы с приложениями
В 2022 г. мобильные приложения российских банков, попавших под блокирующие санкции, удалили из App Store и Google Play. В частности пропали сервисы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и других. У пользователей устройств на Android была возможность скачивать приложение по ссылке с официального сайта банка. Пользователи iPhone, у которых не было старой версии приложения, могли воспользоваться услугами мобильного банкинга только через браузер.
На этом фоне банки начали создавать копии мобильных приложений для iPhone. Например, в App Store появилось приложение СБОЛ, копирующее функционал «Сбербанк онлайн», ВТБ запускал «Прайм баланс Юником». Но в итоге эти приложения все равно удалялись с площадки. В январе 2023 г. Сбербанк объявил, что будет устанавливать СБОЛ на iPhone в своих офисах с помощью собственного ПО.
Ждать ли массовых запусков
Первым предоставлять финансовые услуги в Telegram через чат-бота стал необанк Talkbank (работает по лицензии «Кредит Урал банка»), запустившийся в конце 2016 г. Сейчас он работает также в WhatsApp, «ВКонтакте», Viber и с голосовым помощником «Алиса», рассказал «Ведомостям» основатель сервиса Михаил Попов. Talkbank осуществляет выпуск банковских карт, переводы и платежи. Кроме того он предоставляет юрлицам финтех-платформу с коммуникациями в мессенджерах, а также помогает обслуживать физлиц и самозанятых. В частности, банк сотрудничает с МТС-банком, Транскапиталбанком, «Морским банком», банком «Синара» и другими. Конкуренции с ВТБ Попов не боится: этот шаг позволит другим банка смелее сотрудничать с Talkbank в мессенджерах.
Альфа-банк начал работать в Telegram в 2020 г., но тогда проводить платежные операции через сервис было нельзя. В 2022 г. кредитная организация запустила уведомления о тратах и поступлениях от банка в мессенджер, а сейчас тестирует возможность открытия карты, переводы и просмотр реквизитов и балансов. Также Альфа-банк осваивает соцсеть «ВКонтакте», чтобы предоставишь пользователям альтернативный канал доступа к финансам без скачиваний дополнительных приложений, говорит представитель банка.
Промсвязьбанк (ПСБ) в 2021 г. запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей, который уже стал полноценной альтернативой мобильному и интернет-банку, отмечает руководитель блока цифрового бизнеса Александр Чернощекин. Розничные клиенты пользуются мессенджерами только для консультаций, добавляет он.
В Росбанке, Новикомбанке, «Уралсибе» и «Зените» пока не планируют создавать похожие сервисы и будут дальше развивать свои приложения и веб-версии сайтов, а также существующие чат-боты, делятся их представители. В «Абсолют банке» рассматривают возможность запуска интернет-банка на базе российской соцсети, отмечает его представитель.
Некоторые банки опасаются развивать свои сервисы в Telegram, потому что с 1 марта вступает в силу закон, ограничивающий взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры. Он запрещает компаниям с госучастием и финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные граждан или данные о денежных переводах. Роскомнадзор в ближайшее время должен опубликовать список запрещенных каналов связи, говорит директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.
Неполноценная замена приложения
Из-за санкций против крупнейших российских банков часть клиентов лишилась доступа к банковским приложениям, поэтому для них банк в мессенджере неплохая альтернатива web-версии, отмечает генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев. Но этот сервис подходит для простых информационных задач: проверить остаток на карте, задолженности, посмотреть последние транзакции в истории и т. п., добавляет он. Поэтому банк в мессенджере никогда не заменит полноценное мобильное приложение банка, уверен Скобелев. По его словам, и интерфейс «запрос — ответ», и технология виджетов в Telegram проигрывают в удобстве привычным мобильным приложениям для большинства пользовательских задач.
Онлайн-банк в мессенджерах не может конкурировать с классическим приложением, он будет существенно проигрывать ему по пользовательскому опыту, согласна зампред банка «Зенит» Наталья Тутова. К тому же обеспечить необходимую защиту персональных данных клиентов, как в мобильном приложении, невозможно, а значит сервис будет неполноценным, уверена она.
Вопросы безопасности
Боты финансовых организаций в мессенджерах используют для подтверждения транзакций стандартные средства, например, одноразовые пароли в браузере, поэтому финансовые риски при использовании Telegtam будут незначительными, говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Угрозы остаются классические, добавляет эксперт: фишинг, социальная инженерия, заражение устройства вредоносным ПО. Также особенно опасной становится возможность потери аккаунта, продолжает Голованов, так как без двухфакторной аутентификации злоумышленники могут получить доступ к финансовому сервису.
Еще один риск — «парадокс активного пользователя», добавляет гендиректор Usabilitylab Дмитрий Сатин: человеку кажется, что все понятно, поэтому он теряет бдительность и совершает ошибку. Также Telegram стал для многих средством информирования, там постоянно всплывают уведомления, новости и т. д. В такой среде бывает сложно сосредоточиться, поэтому есть вероятность, что клиент отвлечется и допустит ошибку, отмечает Сатин.