РКН запретил ряду компаний использовать Telegram и WhatsApp при оказании услуг

Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги. В указанных мессенджерах также теперь запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян. Запрет распространяется на государственные компании, на компании с государственным участием выше 50% и на финансовые организации.