РКН запретил ряду компаний использовать Telegram и WhatsApp при оказании услуг
«1 марта 2023 г. вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров», – сказано в сообщении. Всего запрет распространяется на 9 мессенджеров.
Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги. В указанных мессенджерах также теперь запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян. Запрет распространяется на государственные компании, на компании с государственным участием выше 50% и на финансовые организации.
Закон, запрещающий передачу персональных данных через иностранные мессенджеры, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 г.