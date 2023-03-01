Росгеология прогнозирует рекордные объемы геологоразведки в Африке

В частности, «Росгеология» реализует в 2023 г. второй этап проекта по геологоразведке золота в Судане, где имеет контракт на проведение работ до 2027 г. Еще два проекта по ТПИ реализуются в Бенине и Центральноафриканской Республике. По объему выручки Судан является сейчас самым крупным проектом «Росгеологии» в Африке. «Там неплохие результаты, сейчас будем отрабатывать полевой сезон, – сказал Горьков. – Несмотря на все сложности, все в графике, и даже коллеги платят вовремя».