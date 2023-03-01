Росгеология прогнозирует рекордные объемы геологоразведки в Африке

Росгеология прогнозирует рекордные объемы геологоразведки в АфрикеПереговоры идут с Алжиром, Анголой, Сьерра-Леоне, Зимбабве, Марокко и Мозамбиком
Госхолдинг «Росгеология» ожидает в 2023 г. роста количества проектов разведки твердых полезных ископаемых (ТПИ) в Африке примерно в два раза. Об этом 1 марта рассказал журналистам гендиректор компании Сергей Горьков в кулуарах заседания научно-технического совета «Импортозамещение в геологоразведке».
По словам Горькова, ожидается, что у госхолдинга в работе в 2023 г. будет до 10 проектов в Африке против 4-5 в прошлом году. Он подчеркнул, что это «первый раз в истории с советского периода».
В частности, «Росгеология» реализует в 2023 г. второй этап проекта по геологоразведке золота в Судане, где имеет контракт на проведение работ до 2027 г. Еще два проекта по ТПИ реализуются в Бенине и Центральноафриканской Республике. По объему выручки Судан является сейчас самым крупным проектом «Росгеологии» в Африке. «Там неплохие результаты, сейчас будем отрабатывать полевой сезон, – сказал Горьков. – Несмотря на все сложности, все в графике, и даже коллеги платят вовремя».
По словам главы «Росгеологии», сейчас идут переговоры с Алжиром (подписание твердого контракта ожидается в мае), а также с Анголой, Сьерра-Леоне, Зимбабве, Марокко и Мозамбиком. С последними двумя странами госхолдинг планирует выйти на подписание соглашений по проектам к середине этого года.
Африка обладает одним из самых крупных сырьевых потенциалов в мире и остается недооцененной с этой точки зрения, считает независимый отраслевой эксперт Михаил Лесков.
Африка довольно слабо изучена, поэтому геологический потенциал у нее огромный, соглашается управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Кроме того, как отмечает эксперт, наблюдается «усталость африканских властей от западных геологов», которые традиционно не в полном объеме раскрывают результаты проведенных работ. «Это позволяет глобальным мейджорам получать доступ к качественным месторождениям по заниженной стоимости», – добавил он.
Помимо этого, наличие собственных ресурсов, по словам Гришунина, становится «критически важным» для африканских стран, так как это позволит расплачиваться за технологии и оборудование.
По словам Лескова, учитывая завершающуюся деколонизацию Африки и все большую экономическую самостоятельность государств континента, возможности кооперации с ними у России повышаются.
В текущей геополитической обстановке логично ожидать существенного роста активности российских компаний в Африке – как государственных, так и частных – в первую очередь, в части разведки и добычи полезных ископаемых, отмечает эксперт.
«Росгеологии», по словам Гришунина, могут быть также интересны с точки зрения разведки ТПИ Средняя Азия, включая Афганистан и Пакистан, а также страны Юго-Восточной Азии.
Если нынешним властям государств Средней Азии удастся обеспечить «снижение военных и криминальных рисков», то регион ждут значительные открытия, которые позволят качественно усилить экономику региона, резюмирует Гришунин.
В подготовке материала участвовала Дарья Савенкова