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Экспортные цены на российскую стальную заготовку выросли до максимума с мая 2022 года

Их подогревает спрос в Турции после землетрясения в стране
Надежда Синцова
Для восстановления городов и сел после землетрясения Турции потребуется больше российской стали / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Экспортные цены на российскую стальную квадратную заготовку выросли с начала февраля 2023 г. на $40/т. Средняя цена за неделю 20–26 февраля достигла $590/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Это следует из обзора отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) от 27 февраля. По данным MMI, это максимум с конца мая 2022 г.

Этот уровень цен подтвердили «Ведомостям» два международных трейдера. По словам одного из них, в начале текущей недели (с 27 февраля) цены продолжили рост и достигли $610–620/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных