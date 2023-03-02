Экспортные цены на российскую стальную заготовку выросли до максимума с мая 2022 года

Экспортные цены на российскую стальную квадратную заготовку выросли с начала февраля 2023 г. на $40/т. Средняя цена за неделю 20–26 февраля достигла $590/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Это следует из обзора отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) от 27 февраля. По данным MMI, это максимум с конца мая 2022 г.