Экспортные цены на российскую стальную заготовку выросли до максимума с мая 2022 года

Экспортные цены на российскую стальную заготовку выросли до максимума с мая 2022 годаИх подогревает спрос в Турции после землетрясения в стране
Экспортные цены на российскую стальную квадратную заготовку выросли с начала февраля 2023 г. на $40/т. Средняя цена за неделю 20–26 февраля достигла $590/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Это следует из обзора отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) от 27 февраля. По данным MMI, это максимум с конца мая 2022 г.
Этот уровень цен подтвердили «Ведомостям» два международных трейдера. По словам одного из них, в начале текущей недели (с 27 февраля) цены продолжили рост и достигли $610–620/т.
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