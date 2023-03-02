«Газпром» планирует строительство СПГ-завода для газификации Красноярского края

В случае подключения резервной ресурсной базы, то есть соседних лицензионных участков «Газпрома», и продления срока эксплуатации завода на 15 лет (третий этап проекта) потребуются дополнительные капитальные вложения в 250 млрд руб. К заводу в этом случае могут быть подключены еще семь участков, включая Агалеевский, на котором сейчас работает принадлежащая «Роснефти» Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, с общей ресурсной базой в 639,3 млрд куб. м (по категории D0 на 1 января 2022 г.).