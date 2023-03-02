«Газпром» планирует строительство СПГ-завода для газификации Красноярского края

«Газпром» планирует строительство СПГ-завода для газификации Красноярского краяИнвестиции в проект мощностью в 2 млн тонн оцениваются в 182 млрд рублей
«Газпром» планирует строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на территории Красноярского края для газификации региона. Об этом заявила 2 марта в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) заместитель гендиректора компании «Газпром недра» («дочка» «Газпрома») Оксана Бугрий. «Ведомости» ознакомились с презентацией проекта.
Ранее в ходе КЭФа правительство Красноярского края и «Газпром недра» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает участие компании в «совместных проектах по геологическому изучению и разработке небольших месторождений природного газа». Зампред краевого правительства Сергей Верещагин, слова которого приводит в релизе пресс-служба региона, уточнил, что проект предусматривает разработку «ряда лицензионных месторождений на севере региона и строительство завода по производству СПГ».
Согласно презентации «Газпром недр», мощность завода составит 2 млн т в год. Капзатраты на добычу газа и строительство завода оцениваются в 181,6 млрд руб., из которых в сам завод будет вложено 98,7 млрд руб. Капитальные затраты на инфраструктуру для транспортировки газа – еще в 40,4 млрд руб. Структура финансирования проекта в презентации не приводится.
Ресурсной базой проекта станут Абаканский (запасы – 42,5 млрд куб. газа), Ибинский (29,2 млрд куб. м) и Ильбокичский (59 млрд куб. м) лицензионные участки «Газпрома». Выйти на полку добычи в 3,9 млрд куб. м в год компания намерена в 2025 г., следует из презентации.
Также в документе сообщается, что газом будут обеспечены 15 промышленных предприятий, одна ТЭЦ и 22 котельные. Транспортировку СПГ до потребителей планируется осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом, а также используя газовозы на СПГ-топливе по акваториям рек Енисей и Ангара. Региональный бюджет в случае реализации проекта сможет получить в качестве налогов 180 млрд руб., следует из презентации «Газпром недр».
В ходе КЭФа Бугрий пояснила, что речь идет о «комплексном проекте по газификации региона». На первом этапе предлагается трубопроводная газификация Богучанского района Красноярского края в объеме 26,9 млн куб. м в год, на втором – строительство СПГ-завода. По ее словам, завод, который будет включать две технологические линии, предполагается построить в районе поселка Таежный (Богучанский район).
Согласно презентации, на первом этапе предполагается строительство газопровода-отвода длиной 5,6 км, а также 445 км газопроводов для подключения потребителей. На этом этапе капзатраты на обустройство двух газовых скважин составят 500 млн руб., на строительство газопроводов – 9,9 млрд руб. Проект может быть реализован за 1-2 года.
В случае подключения резервной ресурсной базы, то есть соседних лицензионных участков «Газпрома», и продления срока эксплуатации завода на 15 лет (третий этап проекта) потребуются дополнительные капитальные вложения в 250 млрд руб. К заводу в этом случае могут быть подключены еще семь участков, включая Агалеевский, на котором сейчас работает принадлежащая «Роснефти» Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, с общей ресурсной базой в 639,3 млрд куб. м (по категории D0 на 1 января 2022 г.).
«Ведомости» направили запросы в «Газпром» и «Роснефть».
С 2021 г. в России действует программа социальной газификации. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Общие затраты оцениваются в 567,5 млрд руб. Единым оператором газификации является «Газпром газификация» (структура дочерней компании «Газпрома» «Газпром межрегионгаз»).
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что на фоне существенного падения экспорта «Газпрому» нужно использовать «любые возможности для роста внутреннего потребления газа». Он добавляет, что 2 млн т в год – небольшой объем, но «несколько таких заводов в контексте объемов (но не прибыли) смогут заменить небольшую европейскую страну».
Красноярский край, как и ряд соседних регионов, имеет достаточно низкий уровень газификации, а переход с угля на газ позволит решить экологические вопросы, добавляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Кауфман считает, что для проекта такого масштаба можно использовать отечественную технологию сжижения газа, которая есть у «Новатэка». Что, по его мнению, избавит проект от потенциальных проблем с поставками оборудования.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что у «Газпрома» также есть свои технологии для строительства среднетоннажных СПГ-заводов. Аналитик сравнивает проект с СПГ-заводом в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Ленинградской области мощностью 1,5 млн т в год, который «Газпром» построил «с оборудованием российских производителей».
Кауфман добавляет, что стоимость строительства СПГ-заводов в мире варьируется в диапазоне от $600-2000 за 1 т СПГ год и что проект «Газпрома» «в целом укладывается в эти рамки». Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что капзатраты в $660 (49 500 руб. по текущему курсу) за тонну СПГ при строительстве завода в Красноярском крае являются «хорошей, конкурентоспособной цифрой». Стоимость проекта в целом (порядка $1200/т) сопоставима с затратами на создание «Ямал СПГ» «Новатэка», которые составили примерно $1640/т, добавляет Смит.
По оценке Гришунина, строительство завода может занять 3-4 года.
Юшков отмечает, что у «Газпрома» есть хорошая ресурсная база в регионе. Он напоминает, что Красноярский кластер месторождений «Газпрома» изначально рассматривался в качестве ресурсной базы для проекта экспортного газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии и Ковыктинским в Иркутской области.
По словам Юшкова, Красноярский край заинтересован в переходе на газ вместо угля, а участие правительства региона в финансировании проекта позволит снизить будущие тарифы. Но Смит считает, что финансировать проект «Газпром» будет самостоятельно.
Какие СПГ-проекты сейчас есть в России
Сейчас в России два действующих крупнотоннажных СПГ-проекта – «Сахалин-2» «Газпрома» (в 2022 г. произвел 11,5 млн т) и «Ямал СПГ» «Новатэка» (прогноз выпуска по итогам 2022 г. – 21 млн т). «Новатэк» сейчас также строит новый крупнотоннажный СПГ-завод «Арктик СПГ – 2» проектной мощностью 19,8 млн т в год. Первая линия должна быть запущена в декабре 2023 г., запуск второй очереди ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г.