Россия сохранит добычу нефти до 2030 года при импортозамещении оборудования

Россия сохранит добычу нефти до 2030 года при импортозамещении оборудованияВ противном случае есть риск снижения на 20%
Уровень добычи нефти в России в 2030 г. может сохраниться на уровне выше 500 млн т в год, если удастся заместить критически важные импортные технологии. Такие выводы делают аналитики консалтингового агентства «Яков и партнеры» (бывшее McKinsey в России) в обзоре от 1 марта.
Без импортозамещения добыча может сократиться на 20% к 2030 г., отмечено в обзоре. В 2022 г. российские нефтяники добыли 535 млн т нефти. Таким образом, добыча может упасть вплоть до 428 млн т.
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