Россия сохранит добычу нефти до 2030 года при импортозамещении оборудования

Уровень добычи нефти в России в 2030 г. может сохраниться на уровне выше 500 млн т в год, если удастся заместить критически важные импортные технологии. Такие выводы делают аналитики консалтингового агентства «Яков и партнеры» (бывшее McKinsey в России) в обзоре от 1 марта.