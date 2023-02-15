Экспорт нефти и нефтепродуктов из России приблизился к историческому максимуму

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России приблизился к историческому максимумуНо в марте тренд может измениться на негативный, считают аналитики
Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов из России в январе 2023 г. вырос почти на 300 000 барр./сутки по сравнению с уровнем декабря 2022 г. и составил 8,2 млн барр./сутки. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 15 февраля.
Подчеркивается, что январские поставки «приблизились к историческому рекорду», установленному в феврале 2020 г. (абсолютные цифры не приводятся).
По данным МЭА, экспорт нефтепродуктов в январе остался на прежнем уровне в 3,1 млн барр./сутки в преддверии эмбарго ЕС на морские поставки из России, которое вступило в силу 5 февраля. Одновременно с эмбарго начал действовать потолок цен на нефтепродукты. Ограничение установлено отдельно для более дорогих нефтепродуктов (например дизельного топлива) – $100/барр. и для более дешевых (мазут) – $45/барр.
На этом фоне экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ЕС в январе 2023 г. сократился втрое до 1,3 млн барр./сутки – до уровня, который фиксировался до начала СВО на Украине. Поставки российской нефти в регион упали до 0,6 млн барр./сутки с 1 млн барр./сутки в декабре 2022 г. на фоне эмбарго на ее поставки в ЕС морем, которое вступило в силу 5 декабря 2022 г.
Исключение из нефтяного эмбарго есть у Болгарии (действует до конца 2023 г.), оно также сделано для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». В докладе МЭА говорится, что поставки по трубопроводу сократились за январь вдвое до 400 000 барр./сутки из-за отказа Германии от российских поставок. Также в этом году, как писали «Ведомости» (см. номер от 1 февраля 2023 г.), снизилась прокачка по «Дружбе» в Польшу.
После усиления антироссийских санкций из-за СВО нефтяным компаниям из России пришлось перенаправлять поставки с европейского рынка на азиатский. В результате крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия.
В январе экспорт нефти из РФ в КНР установил рекорд – поставки увеличились на 300 000 барр./сутки до 2,1 млн барр./сутки, говорится в обзоре МЭА. Экспорт российской нефти в Турцию вырос с 40 000 барр./сутки в декабре 2022 г. до 180 000 барр./сутки в январе этого года. Но он все еще значительно ниже уровней августа - октября 2022 г., когда в страну поставлялось порядка 350 000 барр./сутки.
Также появились новые покупатели российской нефти. Это, например, Гана (20 000 барр./сутки в январе) и Индонезия (25 000 барр./сутки). Суммарный экспорт российской нефти в январе составил 5,1 млн барр./сутки, следует из данных МЭА.
Экспорт нефтепродуктов из России, отмечается в докладе, в целом почти не изменился в январе по сравнению с предыдущим месяцем, но поставки в ЕС сократились с 1,2 млн барр./сутки до 740 000 барр./сутки. Больше всего пострадали поставки дизеля в Евросоюз: они упали с рекордных 750 000 барр./сутки в декабре 2022 г. до 470 000 барр./сутки в январе 2023 г.
В Турцию и Индию Россия в январе 2023 г. поставляла, как и месяцем ранее, около 330 000 барр./сутки и 210 000 барр./сутки нефтепродуктов соответственно. К уровню января 2022 г. эти показатели выросли на 210 000 барр./сутки и 90 000 барр./сутки соответственно. Экспорт нефтепродуктов в другие страны увеличился в январе 2023 г. к предыдущему месяцу на 400 000 барр./сутки до 1,4 млн барр./сутки, а основной рост пришелся на Ближний Восток и Латинскую Америку, указано в отчете МЭА.
Эксперты объясняют рост экспорта в январе 2023 г. «некоторым увеличением» добычи нефти в стране и высоким спросом на российские нефтепродукты перед вступлением в силу эмбарго ЕС и потолка цен. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что ряд стран пытается извлечь выгоду из решения ЕС. «Китай, Индия, Сингапур, а также страны Ближнего Востока стали охотно брать российское сырье на последующую переработку на своих НПЗ, а Марокко и Турция – нарастили импорт дизеля из России», – говорит он.
Глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников также напоминает, что экспорт нефтепродуктов из РФ традиционно увеличивается зимой из-за сезонно слабого спроса на внутреннем рынке. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов соглашается с ним и добавляет, что в январе начались пробные поставки нефтепродуктов новым зарубежным покупателям.
Мельников считает, что из-за планов правительства РФ с марта сократить нефтедобычу на 500 000 барр./сутки (об этом 10 февраля говорил вице-премьер Александр Новак. – «Ведомости») экспорт нефти и нефтепродуктов в марте снизится. По его оценке, экспорт может сократиться на 500 000-700 000 барр./сутки в марте относительно января 2023 г. Галактионов уточняет, что падение экспорта нефтепродуктов будет компенсироваться экспортом нефти.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов отмечает, что ключевым фактором роста экспорта нефти стало изменение географии поставок, а именно - их переориентация на Индию и Китай. По мнению Мельникова, поставки нефти в Китай будут расти и подтверждение этой тенденции можно будет увидеть уже в феврале. Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова считает, что увеличению экспорта в Китай будет способствовать одобрение правительством КНР закупок российской нефти китайскими госкомпаниями.
Всего, по оценке Крыловой, Россия может экспортировать в Китай в 2022 г. 2,2-2,3 млн барр./сутки нефти. Спрос в Турции, по мнению Мельникова, будет ограничен из-за последствий недавних землетрясений и ослабления курса лиры. Общий экспорт российской нефти составит около 4,27 млн барр./сутки, что на 11,7% ниже уровня 2022 г. , нефтепродуктов – 2,06 млн барр./сутки (-22,9% к уровню 2022 г.), прогнозирует Крылова.
Галактионов добавляет, что более 90% сырой нефти сейчас идет в Индию и Китай. Но, по его мнению, возможно появление новых покупателей среди стран ближнего зарубежья и Азии. По мнению Крыловой, теоретически можно ожидать поставок российской нефти в Пакистан, Бразилию, ЮАР и на Шри-Ланку.