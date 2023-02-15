Экспорт нефти и нефтепродуктов из России приблизился к историческому максимуму

На этом фоне экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ЕС в январе 2023 г. сократился втрое до 1,3 млн барр./сутки – до уровня, который фиксировался до начала СВО на Украине. Поставки российской нефти в регион упали до 0,6 млн барр./сутки с 1 млн барр./сутки в декабре 2022 г. на фоне эмбарго на ее поставки в ЕС морем, которое вступило в силу 5 декабря 2022 г.