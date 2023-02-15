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ОПЕК спрогнозировала риск проблем с дизтопливом в Европе во II квартале 2023 года

Замещать российские поставки придется странам Ближнего Востока, Индии и Китаю
Василий Милькин Дарья Савенкова
Эмбарго на морские поставки в ЕС российских нефтепродуктов вступило в силу с 5 февраля 2023 г. / LARS KLEMMER / dpa Picture-Alliance via AFP

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что эмбарго недружественных стран на импорт нефтепродуктов из России может привести к проблемам на европейском топливном рынке уже во II квартале 2023 г. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре ОПЕК, опубликованном 14 февраля.

В феврале – марте 2023 г., согласно докладу ОПЕК, влияние запрета будет минимальным, так как ЕС создал существенные запасы дизтоплива. В портах Антверпена, Роттердама и Амстердама они сейчас находятся «на самом высоком уровне с июля 2021 г.» (абсолютная цифра в документе не приводится). Организация поясняет, что запасы были обеспечены относительно высокими поставками дизтоплива в Европу в последние месяцы. В декабре 2022 г., по данным Международного энергетического агентства, ЕС ввозил максимальный объем дизтоплива из России за 10 месяцев – 720 000 барр./сутки («Ведомости» писали об этом 18 января 2023 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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