ОПЕК спрогнозировала риск проблем с дизтопливом в Европе во II квартале 2023 года

В феврале – марте 2023 г., согласно докладу ОПЕК, влияние запрета будет минимальным, так как ЕС создал существенные запасы дизтоплива. В портах Антверпена, Роттердама и Амстердама они сейчас находятся «на самом высоком уровне с июля 2021 г.» (абсолютная цифра в документе не приводится). Организация поясняет, что запасы были обеспечены относительно высокими поставками дизтоплива в Европу в последние месяцы. В декабре 2022 г., по данным Международного энергетического агентства, ЕС ввозил максимальный объем дизтоплива из России за 10 месяцев – 720 000 барр./сутки («Ведомости» писали об этом 18 января 2023 г.).