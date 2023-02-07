«Роснефть» планирует нарастить добычу углеводородов в 2023 году

В ходе конференции Сечин также сообщил об увеличении добычи на нефтегазовом проекте «Сахалин-1», одним из участников (20% через «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра») и оператором которого является «Роснефть». «Все нормально там, мы оперируем, все хорошо <...> Работа идет и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо. Добыча идет. Продажи идут», – сказал он. Сейчас, по словам Сечина, добыча еще не вышла на плановые объемы. «Но мы поднимаем добычу», – добавил он. Ранее «Эксон нефтегаз лимитед» («дочка» американской Exxon Mobil) без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена. В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился временно передать управление новым оператором проекта компании «Сахалинморнефтегаз-шельф».