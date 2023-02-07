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«Роснефть» планирует нарастить добычу углеводородов в 2023 году

Дополнительный спрос на российскую нефть обеспечат Индия и Китай, считают эксперты
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

В 2023 г. «Роснефть» планирует увеличить добычу углеводородов на 5% к уровню прошлого года, сообщил журналистам 6 февраля в кулуарах конференции India Energy Week в Бангалоре (Индия) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, в 2022 г. добыча углеводородов выросла на 3%. Абсолютных цифр глава «Роснефти» не уточнил.

В ходе конференции Сечин также сообщил об увеличении добычи на нефтегазовом проекте «Сахалин-1», одним из участников (20% через «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра») и оператором которого является «Роснефть». «Все нормально там, мы оперируем, все хорошо <...> Работа идет и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо. Добыча идет. Продажи идут», – сказал он. Сейчас, по словам Сечина, добыча еще не вышла на плановые объемы. «Но мы поднимаем добычу», – добавил он. Ранее «Эксон нефтегаз лимитед» («дочка» американской Exxon Mobil) без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена. В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился временно передать управление новым оператором проекта компании «Сахалинморнефтегаз-шельф».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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