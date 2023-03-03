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«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в САР в Калининграде

Юристы объясняют это сложностями работы в ЕС из-за санкций
Анна Устинова Маргарита Соболь Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» перерегистрировал юрлицо с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к компании. Эта информация подтверждается данными реестра САР и выпиской ЕГРЮЛ по юрлицу сервиса.

В результате редомициляции зарегистрированная на Кипре Instamart Holding получила название «СХ» (международная компания, ООО), указано в выписке ЕГРЮЛ новообразованного юрлица. В реестр САР «Октябрьский» это юрлицо было включено 17 мая 2022 г., указано в перечне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных