«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в САР в Калининграде

«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в САР в КалининградеЮристы объясняют это сложностями работы в ЕС из-за санкций
Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» перерегистрировал юрлицо с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к компании. Эта информация подтверждается данными реестра САР и выпиской ЕГРЮЛ по юрлицу сервиса.
В результате редомициляции зарегистрированная на Кипре Instamart Holding получила название «СХ» (международная компания, ООО), указано в выписке ЕГРЮЛ новообразованного юрлица. В реестр САР «Октябрьский» это юрлицо было включено 17 мая 2022 г., указано в перечне.
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