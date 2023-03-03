«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в САР в Калининграде

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» перерегистрировал юрлицо с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к компании. Эта информация подтверждается данными реестра САР и выпиской ЕГРЮЛ по юрлицу сервиса.