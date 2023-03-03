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Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы, США и с Украины

Потребности России в этой продукции должна покрыть Белоруссия
Алексей Полухин
Снижение поставок сухой молочной сыворотки было согласовано с российскими производителями детского питания и ЗГМ / Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз предлагает сократить разрешенный для импорта объем сухой молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) на 59,1% до 1500 т. Это следует из проекта приказа, который был размещен на портале проектов нормативных актов 2 марта 2023 г. Такая сыворотка используется для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока (ЗГМ). Она поставлялась из Европы, США, с Украины, из Австралии.

Импорт сыворотки для детского питания из этих стран изначально был запрещен с 2014 г. в рамках контрсанкций РФ. С 2015 по 2020 г. 80–89% сырья поставлялось из Белоруссии, остальное – из Аргентины, Уругвая, Швейцарии, по данным «Союзмолока». Но в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и рисков дефицита для производства сухих смесей и ЗГМ было разрешено ввезти из попавших под контрсанкции стран 3000 т сыворотки. На следующий год была установлена квота в размере 2000 т, а в 2022 г. – 3661 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных