Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы, США и с Украины

Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы, США и с УкраиныПотребности России в этой продукции должна покрыть Белоруссия
Минсельхоз предлагает сократить разрешенный для импорта объем сухой молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) на 59,1% до 1500 т. Это следует из проекта приказа, который был размещен на портале проектов нормативных актов 2 марта 2023 г. Такая сыворотка используется для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока (ЗГМ). Она поставлялась из Европы, США, с Украины, из Австралии.
Импорт сыворотки для детского питания из этих стран изначально был запрещен с 2014 г. в рамках контрсанкций РФ. С 2015 по 2020 г. 80–89% сырья поставлялось из Белоруссии, остальное – из Аргентины, Уругвая, Швейцарии, по данным «Союзмолока». Но в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и рисков дефицита для производства сухих смесей и ЗГМ было разрешено ввезти из попавших под контрсанкции стран 3000 т сыворотки. На следующий год была установлена квота в размере 2000 т, а в 2022 г. – 3661 т.