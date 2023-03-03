Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы, США и с Украины

Импорт сыворотки для детского питания из этих стран изначально был запрещен с 2014 г. в рамках контрсанкций РФ. С 2015 по 2020 г. 80–89% сырья поставлялось из Белоруссии, остальное – из Аргентины, Уругвая, Швейцарии, по данным «Союзмолока». Но в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и рисков дефицита для производства сухих смесей и ЗГМ было разрешено ввезти из попавших под контрсанкции стран 3000 т сыворотки. На следующий год была установлена квота в размере 2000 т, а в 2022 г. – 3661 т.