Из-за проблем с уборкой в кукурузе образовался рекордный уровень микотоксинов

Но, по словам собеседника, российские птицеводы активно используют этот корм только при ценовой доступности, и в этом году она есть из-за высокого урожая. «Совэкон» оценивает стоимость фуражной кукурузы на 22 февраля в 10 100 руб. за тонну, тогда как год назад она стоила 13 625 руб. за тонну.