Из-за проблем с уборкой в кукурузе образовался рекордный уровень микотоксинов

Из-за проблем с уборкой в кукурузе образовался рекордный уровень микотоксиновИспользование такого зерна уже негативно сказывается на производстве птицы
Содержание микотоксинов (токсины природного происхождения, поражают сельскохозяйственные культуры и создают риски для здоровья скота и птицы) в российской кукурузе сезона 2022-2023 гг. «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на заседании «Росптицесоюза» 28 февраля. Видеозапись размещена во VK.
Рылько не ответил на вопросы «Ведомостей», не смогли прокомментировать ситуацию и в «Росптицесоюзе».
Конкретный уровень содержания микотоксинов обозначен не был. Технический регламент Таможенного союза разрешает максимальные значения от 0,02 до 1 мг на кг в зависимости от вида микотоксина.
Причина высокого уровня микотоксинов (продуцируются плесневыми грибами. – «Ведомости») в сложностях с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири, заявил Рылько на заседании «Росптицесоюза». Из-за неблагоприятных погодных условий кукуруза долгое время оставалась на полях. «Ее много, но с ней серьезные проблемы», – предупредил Рылько.
Превышения установленных норм отмечались в центре России – в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях, подтвердил представитель Россельхознадзора. Но по всей стране Центр оценки качества зерна (подведомствен Россельхознадзору) фиксирует снижение объема выявлений микотоксинов на 27%, добавил он.
Представитель Минсельхоза подтвердил, что на отдельных территориях уборка кукурузы в 2022 г. проходила в неблагоприятных погодных условиях.
Кукуруза – один из основных элементов кормовой корзины в птицеводстве, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Он уточнил, что это зерно дает энергию, которая позволяет птицам конвертировать белок, получаемый, например, из соевого шрота, в мышечную массу. Источник в одной из агропромышленных компаний добавляет, что кукуруза также придает улучшенные вкусовые качества мясу и отвечает за более приятный для потребителя цвет тушки.
Но, по словам собеседника, российские птицеводы активно используют этот корм только при ценовой доступности, и в этом году она есть из-за высокого урожая. «Совэкон» оценивает стоимость фуражной кукурузы на 22 февраля в 10 100 руб. за тонну, тогда как год назад она стоила 13 625 руб. за тонну.
Микотоксины — яды, которые прежде всего влияют на иммунитет птиц, его ослабление приводит к проблемам со здоровьем, говорит Давлеев. По его словам, высокий уровень их содержания в кукурузе стал одним из факторов того, что сейчас наблюдается тенденция на постепенное замедление производства.
Нивелировать вред от микотоксинов, говорит источник в одной из птицеводческих компаний, можно, добавляя в рацион адсорбенты, но это приводит к дополнительным затратам. По данным Национального союза птицеводов, промышленное предложение мяса птицы в январе 2023 г. снизилось на 6% до 416 000 т год к году.
Микотоксины опасны для всех видов животных, добавил представитель АПХ «Мираторг». По его словам, в этом году пришлось нести дополнительные затраты на использование консервантов и адсорбентов при заготовке кормов.
В конце декабря 2022 г. «Совэкон» прогнозировал урожай кукурузы в 13,7 млн т. Агентство тогда уточняло, что это значительно ниже первоначальных оценок из-за сложных погодных условий. В сентябре 2022 г. «Совэкон» оценивал будущий урожай в 15,5 млн т. Росстат в начале февраля 2023 г. отчитался об урожае кукурузы в 11,8 млн т.