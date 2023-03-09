Бизнес предложил декриминализовать в УК десять экономических статей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предложения сформированы по итогам форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи» (резолюция с инициативами есть у «Ведомостей»). По словам вице-президента РСПП Александра Варварина, пакет мер направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму, а также в другие деловые объединения. Тему уголовно-правового давления планируется обсудить на съезде членов РСПП 16 марта, где ожидается участие президента, добавил Варварин. Владимир Путин может посетить мероприятие в первый день его работы и отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, писали «Ведомости» 14 февраля.