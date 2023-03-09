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Бизнес предложил декриминализовать в УК десять экономических статей

РСПП планирует обсудить инициативы на съезде, где ожидается участие президента
Анастасия Бойко
РСПП, которым руководит Александр Шохин (на фото), на своем съезде может обсудить вопрос о снижении давления на бизнес / Андрей Гордеев / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предложения сформированы по итогам форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи» (резолюция с инициативами есть у «Ведомостей»). По словам вице-президента РСПП Александра Варварина, пакет мер направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму, а также в другие деловые объединения. Тему уголовно-правового давления планируется обсудить на съезде членов РСПП 16 марта, где ожидается участие президента, добавил Варварин. Владимир Путин может посетить мероприятие в первый день его работы и отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, писали «Ведомости» 14 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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