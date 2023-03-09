Wildberries тестирует чаты продавцов с покупателями

Wildberries тестирует чаты продавцов с покупателямиПродавцы опасаются, что это приведет к покупательскому терроризму
Wildberries планирует запустить функцию чатов продавцов с покупателями и уже начал тестировать ее на ограниченной группе предпринимателей. Об этом «Ведомостям» рассказали два крупных продавца на маркетплейсе и источник в облачном сервисе. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Опрошенные газетой эксперты считают, что функция будет полезна для продавцов, но у них есть опасения, что это может привести к всплеску так называемого покупательского терроризма.
Сейчас инструмент работает в тестовом режиме и доступен для 19 500 предпринимателей, в будущем он будет расширен для всех продавцов, сказал представитель Wildberries. По его словам, основная цель создания чатов – улучшение сервиса возврата товаров с браком. «Продавцы смогут самостоятельно проверять заявки на возврат товаров от покупателей, а в будущем определять размер и формат компенсаций в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара – например, довозить часть товара», – объяснил он.