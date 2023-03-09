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Wildberries тестирует чаты продавцов с покупателями

Продавцы опасаются, что это приведет к покупательскому терроризму
Маргарита Соболь Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Wildberries планирует запустить функцию чатов продавцов с покупателями и уже начал тестировать ее на ограниченной группе предпринимателей. Об этом «Ведомостям» рассказали два крупных продавца на маркетплейсе и источник в облачном сервисе. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Опрошенные газетой эксперты считают, что функция будет полезна для продавцов, но у них есть опасения, что это может привести к всплеску так называемого покупательского терроризма.

Сейчас инструмент работает в тестовом режиме и доступен для 19 500 предпринимателей, в будущем он будет расширен для всех продавцов, сказал представитель Wildberries. По его словам, основная цель создания чатов – улучшение сервиса возврата товаров с браком. «Продавцы смогут самостоятельно проверять заявки на возврат товаров от покупателей, а в будущем определять размер и формат компенсаций в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара – например, довозить часть товара», – объяснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных