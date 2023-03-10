Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Lady & Gentleman City запускает новую сеть магазинов с товарами под собственными брендами

Российские одежные ритейлеры пытаются занять нишу ушедших из страны H&M и Uniqlo
Маргарита Соболь
Российские ритейлеры сейчас пытаются занять нишу ушедших из России иностранных брендов / vk.com/lgcityru

Ритейлер Lady & Gentleman City откроет в торгово-развлекательном комплексе «Авиапарк» первый магазин под новой вывеской Just Clothes. Об этом «Ведомостям» сообщили три консультанта по недвижимости. В частности, об этом знает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. На сайте самого «Авиапарка» информация об этой точке пока отсутствует, но, согласно «СПАРК-Интерфаксу», ООО «Трейд менеджмент», которое управляет сетью Lady & Gentleman City, еще в ноябре прошлого года зарегистрировало домен justclothes. На данный момент он не активен.

Ритейлер намерен создать сеть магазинов под этим брендом, в которых он будет торговать одеждой под собственными торговыми марками, знают собеседники «Ведомостей». По данным той же Хакбердиевой, сейчас компания ищет под эти цели (а также под другие проекты) помещения на 1200–1700 кв. м в различных торговых центрах как Москвы, так и регионов. Точное количество точек, которое появится под вывеской Just Clothes, опрошенные «Ведомостями» консультанты назвать затруднились. Запрос в «Трейд менеджмент» остался без ответа.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных