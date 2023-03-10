Lady & Gentleman City запускает новую сеть магазинов с товарами под собственными брендами

Ритейлер намерен создать сеть магазинов под этим брендом, в которых он будет торговать одеждой под собственными торговыми марками, знают собеседники «Ведомостей». По данным той же Хакбердиевой, сейчас компания ищет под эти цели (а также под другие проекты) помещения на 1200–1700 кв. м в различных торговых центрах как Москвы, так и регионов. Точное количество точек, которое появится под вывеской Just Clothes, опрошенные «Ведомостями» консультанты назвать затруднились. Запрос в «Трейд менеджмент» остался без ответа.