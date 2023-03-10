Lady & Gentleman City запускает новую сеть магазинов с товарами под собственными брендами

Lady & Gentleman City запускает новую сеть магазинов с товарами под собственными брендамиРоссийские одежные ритейлеры пытаются занять нишу ушедших из страны H&M и Uniqlo
Ритейлер Lady & Gentleman City откроет в торгово-развлекательном комплексе «Авиапарк» первый магазин под новой вывеской Just Clothes. Об этом «Ведомостям» сообщили три консультанта по недвижимости. В частности, об этом знает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. На сайте самого «Авиапарка» информация об этой точке пока отсутствует, но, согласно «СПАРК-Интерфаксу», ООО «Трейд менеджмент», которое управляет сетью Lady & Gentleman City, еще в ноябре прошлого года зарегистрировало домен justclothes. На данный момент он не активен.
Ритейлер намерен создать сеть магазинов под этим брендом, в которых он будет торговать одеждой под собственными торговыми марками, знают собеседники «Ведомостей». По данным той же Хакбердиевой, сейчас компания ищет под эти цели (а также под другие проекты) помещения на 1200–1700 кв. м в различных торговых центрах как Москвы, так и регионов. Точное количество точек, которое появится под вывеской Just Clothes, опрошенные «Ведомостями» консультанты назвать затруднились. Запрос в «Трейд менеджмент» остался без ответа.