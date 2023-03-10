Турция блокирует транзит грузов в Россию

Турция блокирует транзит грузов в РоссиюЭксперты связывают это с ужесточением антироссийских санкций и давлением со стороны США
Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора. Первой об этой проблеме сообщила 9 марта радиостанция «Коммерсант-FM».
По словам представителя СТМЛК, проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. «Ранее поданные декларации еще как-то оформлялись примерно в течение суток, но 8 марта таможенная система заблокировала подачу сведений при выборе РФ как страны назначения», – сказал он «Ведомостям».
Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ, объясняет собеседник, ссылаясь на данные одного из таможенных брокеров. Блокировка, по его словам, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в нашу страну.
Проблему также подтвердил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро NSP, председатель российско-турецкой рабочей группы в РСПП Арсен Аюпов. Он подчеркнул, что «никаких официальных комментариев с турецкой стороны не поступало».
По словам руководителя отдела продаж компании Novelco Юрия Давара, турецкие таможенные органы при блокировках ссылаются на распоряжение правительства Турции. Но сама компания, по его словам, «не располагает информацией о его [распоряжения] наличии». «Транзит, вероятно, блокируют таможенные органы ЕС, которые находятся в одной системе с турецкими таможенниками», – добавил он.
Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко пояснил, что Турция блокирует транзитные грузы на Россию с санкционными кодами ТНВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). «Пока официальных комментариев со стороны турецких властей не поступало. Несанкционные грузы и грузы турецкого происхождения выходят после таможенного оформления без препятствий», – говорит он.
Источник «Ведомостей» в одной из логистических компаний пожаловался, что в Турции оказалась заблокирована крупная бытовая техника – холодильники, стиральные машины, посудомойки, а также запчасти для автомобилей и предметы роскоши «согласно санкционному списку ЕС».
Через Турцию, к примеру, идет элитный текстиль, в том числе кашемир, рассказал гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов. Источник, близкий к крупному дистрибутору, подтвердил проблему. Но он уверен, что ситуация «скоро нормализуется». «По ряду таможенных кодов есть проблемы, но там надо руками вводить новое направление, и все ОК, – объяснил он. – Говорят, что к понедельнику обновится система и проблема решится».
Представитель «М.видео-Эльдорадо» заявил «Ведомостям», что компания «располагает оптимальным объемом товарных запасов бытовой техники и электроники».
Представитель СТМЛК говорит, что логистические компании постоянно мониторят ситуацию и уже ищут варианты альтернативных путей доставки. «Турецкие агенты готовы включиться в решение проблемы, как только поступит дополнительная информация от таможни», – отметил он.
Товарооборот России и Турции с января по сентябрь 2022 г. увеличился в 2 раза и достиг $45 млрд, говорил в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам февральских переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснял такую динамику ростом цен на газ, который страна покупает у России.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что подсчитать объемы поставок подсанкционных грузов «не представляется возможным» из-за отсутствия открытой информации в официальных источниках. Ранее Reuters оценивало объем поставок за 2022 г. таких грузов в $777 млн. Но ни подтвердить это, ни опровергнуть невозможно, добавляет Шапошников. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркивает, что даже если блокировка транзита через Турцию «приобретет массовый характер», то параллельный импорт товаров в РФ не остановится полностью.
«Действия Турции с большой долей вероятности объясняются недавним расширением списка экспортного контроля США, в который попала в том числе бытовая электроника», – считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он поясняет, что после очередного пакета санкций поставка товаров через третьи страны в обход ограничений «стала в глазах американского законодательства уголовным преступлением, а все замешанные в подобных схемах – соучастниками».
В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.
Ключевым фактором создавшейся ситуации, очевидно, является то, что США сейчас активно давят на ближневосточные страны, чтобы побудить их соблюдать санкции, считает Артем Адрианов из Института международных исследований МГИМО. По его словам, это давление подтверждает турне замглавы минфина США Брайана Нельсона в Анкару, Абу-Даби и Маскат. Необходимость выполнения Турцией европейских санкционных регламентов из-за нахождения в таможенном союзе с ЕС, действующем с 1994 г., также могла привести к проблемам с транзитом в Россию, допускает Адрианов.
«Ведомости» направили запросы в посольство Турции в России, в Минтранс РФ, ФТС и Еврокомиссию.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Кинякина, Илья Лакстыгал, Глеб Мишутин, Маргарита Соболь