Возглавить Балтзавод может топ-менеджер из «Росатома»

Один из собеседников уточняет, что очередной пятилетний контракт Кадилова заканчивается 16 апреля 2023 г. и продлен не будет. «Ему в этом году исполнится 71 год, и по окончании работы на Васильевском острове (там расположен Балтзавод. – «Ведомости») Алексей Васильевич собирается отдыхать», – добавляет другой источник.