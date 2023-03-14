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Возглавить Балтзавод может топ-менеджер из «Росатома»

Истекающий в апреле контракт с гендиректором верфи Алексеем Кадиловым продлен не будет
Герман Костринский
Екатерина Кузьмина / Ведомости

Алексей Кадилов, 9,5 года возглавлявший Балтийский завод (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), в апреле покинет свой пост. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», близких к ОСК, и три сотрудника судостроительных предприятий Санкт-Петербурга.

Один из собеседников уточняет, что очередной пятилетний контракт Кадилова заканчивается 16 апреля 2023 г. и продлен не будет. «Ему в этом году исполнится 71 год, и по окончании работы на Васильевском острове (там расположен Балтзавод. – «Ведомости») Алексей Васильевич собирается отдыхать», – добавляет другой источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных