Возглавить Балтзавод может топ-менеджер из «Росатома»Истекающий в апреле контракт с гендиректором верфи Алексеем Кадиловым продлен не будет
Алексей Кадилов, 9,5 года возглавлявший Балтийский завод (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), в апреле покинет свой пост. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», близких к ОСК, и три сотрудника судостроительных предприятий Санкт-Петербурга.
Один из собеседников уточняет, что очередной пятилетний контракт Кадилова заканчивается 16 апреля 2023 г. и продлен не будет. «Ему в этом году исполнится 71 год, и по окончании работы на Васильевском острове (там расположен Балтзавод. – «Ведомости») Алексей Васильевич собирается отдыхать», – добавляет другой источник.
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