ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти в России в 2023 году

ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти в России в 2023 годуНефтекомпаниям удается перенаправлять поставки в Азию
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 г. на 150 000 барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки, говорится в ежемесячном докладе организации, опубликованном 14 марта.
Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Организация объясняет корректировку оценок более высоким, чем ожидалось, уровнем добычи в стране в январе – феврале 2023 г. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.
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