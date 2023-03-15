ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти в России в 2023 году

Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Организация объясняет корректировку оценок более высоким, чем ожидалось, уровнем добычи в стране в январе – феврале 2023 г. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.