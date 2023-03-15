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ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти в России в 2023 году

Нефтекомпаниям удается перенаправлять поставки в Азию
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 г. на 150 000 барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки, говорится в ежемесячном докладе организации, опубликованном 14 марта.

Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Организация объясняет корректировку оценок более высоким, чем ожидалось, уровнем добычи в стране в январе – феврале 2023 г. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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