«Роснефть» разместила рекордный выпуск облигаций в юанях

Сейчас локальный рынок облигаций в юанях сформирован 11 российскими компаниями. На «Роснефть» приходится 40% объема размещений с учетом нового выпуска. Облигации в юанях появились на Московской бирже в июле 2022 г. Первой облигации в китайской валюте разместила UC Rusal. С августа 2022 г. российские эмитенты осуществили выпуски облигаций в юанях на Мосбирже в объеме около 74 млрд юаней. Пики размещений пришлись на сентябрь и декабрь прошлого года – по 17 млрд юаней соответственно. С начала текущего года выпуски облигаций в юанях на локальном рынке не осуществлялись.