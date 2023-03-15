«Роснефть» разместила рекордный выпуск облигаций в юанях

«Роснефть» разместила рекордный выпуск облигаций в юаняхБонды в китайской валюте снижают для компании стоимость привлеченного финансирования, говорят эксперты
«Роснефть» разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения – 15 млрд юаней, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с итогами размещения. По его словам, сбор заявок прошел 15 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта. Организаторами выпуска выступают БК «Регион» и ВБРР. Источник, близкий к одному из организаторов, подтвердил информацию о параметрах размещения. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.
Размещение стало самым крупным среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю, отмечает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит. Предыдущий рекорд также принадлежит «Роснефти»: дебютный выпуск облигаций объемом 15 млрд юаней (128,5 млрд руб. по курсу ЦБ на день размещения против 163,95 млрд руб. текущего размещения) «Роснефть» разместила 20 сентября прошлого года. Правда, ставка была ниже – 3,05% годовых.
«С конца прошлого года наметилась тенденция общего повышения процентных ставок по заимствованиям в юанях на внутреннем рынке», – поясняет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В декабре 2022 г. «Норникель» (компания, сопоставимая с «Роснефтью» по кредитному рейтингу) выпустил облигации в юанях со ставкой купона в 3,95% годовых. Другим индикатором общего повышения внутренних процентных ставок в юанях может являться инструмент Центробанка по своп-сделкам по продаже юаней за рубли, ставка по которому определена на уровне O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate) + 2,5 п. п. или 4,61% годовых (на 10 марта 2023 г.). Ставка по кредитам Народного банка Китая на год составляет 3,65% годовых.
Сейчас локальный рынок облигаций в юанях сформирован 11 российскими компаниями. На «Роснефть» приходится 40% объема размещений с учетом нового выпуска. Облигации в юанях появились на Московской бирже в июле 2022 г. Первой облигации в китайской валюте разместила UC Rusal. С августа 2022 г. российские эмитенты осуществили выпуски облигаций в юанях на Мосбирже в объеме около 74 млрд юаней. Пики размещений пришлись на сентябрь и декабрь прошлого года – по 17 млрд юаней соответственно. С начала текущего года выпуски облигаций в юанях на локальном рынке не осуществлялись.
По мнению Суверова, высокий спрос на облигации «Роснефти» и сравнительно низкая ставка купона объясняются высоким качеством заемщика: компания является основным поставщиком нефти в Китай, поэтому более чем обеспечена потоком выручки, достаточным для исполнения обязательств в юанях. «Текущие долгосрочные контракты полностью исключают для «Роснефти» какие-либо валютные риски», – считает эксперт.
По итогам 2021 г. доля выручки «Роснефти» от реализации нефти и нефтепродуктов в азиатском направлении составляла более 27%. Большая часть указанной доли пришлась на поставки в Китай. По оценкам аналитиков, данный показатель увеличится по итогам 2022 г.
По данным компании, на начало 2022 г. совокупные поставки «Роснефти» в Китай с 2005 г. составили 442 млн т нефти. В начале прошлого года «Роснефть» договорилась о поставке 100 млн т нефти китайской CNPC через Казахстан в течение десяти лет.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев считает облигации «Роснефти» в юанях привлекательными для инвесторов. Он отмечает, что дебютный выпуск таких облигаций «Роснефти» в условиях отсутствия ОФЗ в юанях является «самой высокорейтинговой бумагой в сегменте». «В отсутствие суверенного заемщика «Роснефть» выступает, по сути, квазисувереном и ориентом для всего рынка», – соглашается Суверов.
Но, несмотря на довольно активное формирование сегмента юаневых облигаций, продолжает Ковалев, его биржевая ликвидность пока оставляет желать лучшего. «По-настоящему ликвидных бумаг – от силы половина», – заявил он. Облигации «Роснефти», добавляет Ковалев, одни из лидеров по среднедневному объему оборота и количеству сделок на Московской бирже в юаневом сегменте.
Текущая доходность выпуска облигаций «Роснефти» в юанях, который был размещен в сентябре, составляет около 3,6%, говорит представитель компании. При этом данный показатель существенно ниже средней стоимости финансового долга компании: по данным финансовой отчетности «Роснефти», средняя стоимость финансового долга компании за IV квартал 2021 г. составляла около 6%.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что для российских экспортеров, активно поставляющих свою продукцию в Китай, выпуск долга, номинированного в юанях, является «разумной стратегией риск-менеджмента». «Это позволяет привлечь дополнительное финансирование без увеличения валютных рисков», – поясняет он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк отмечает, что сейчас возможности выбора инструментов с доходностью выше инфляции и умеренным риском для инвесторов «заметно сузились». «Юань является одной из немногих ликвидных и доступных для транзакций в большинство стран альтернатив «недружественным» валютам», – говорит он. По словам Миронюка, для российских компаний бонды в юанях выгодны из-за низкой стоимости заимствований относительно доллара и евро (стоимость заимствований в долларах и евро, по его оценке, – 5-8% годовых), а также из-за возможности конвертации в «нужную для финансирования текущей деятельности валюту».