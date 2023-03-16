Потенциально крупнейший в России производитель голубики «Ягода-малина» выставлен на продажу

Потенциально крупнейший в России производитель голубики «Ягода-малина» выставлен на продажуЕго собственник решил сосредоточиться на другом бизнесе
Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу 100% ООО «Плодопитомник «Ягодамалина», которое занимается промышленным выращиванием голубики и другой ягоды в подмосковной деревне Филенино. Это «Ведомостям» сообщил представитель РАДа и подтвердили в самой компании. Стоимость лота – 1,2 млрд руб.
Продажа «Ягоды-малины», как говорят в РАДе, осуществляется по поручению собственника компании – АО «Киеппи». Ее представитель, в свою очередь, говорит, что единственный бенефициар общества решил продать непрофильный для себя актив и сосредоточиться на логистическом бизнесе.
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