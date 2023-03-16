Потенциально крупнейший в России производитель голубики «Ягода-малина» выставлен на продажу

Продажа «Ягоды-малины», как говорят в РАДе, осуществляется по поручению собственника компании – АО «Киеппи». Ее представитель, в свою очередь, говорит, что единственный бенефициар общества решил продать непрофильный для себя актив и сосредоточиться на логистическом бизнесе.