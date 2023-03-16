Минэнерго ускорит газификацию Сибири и Дальнего Востока

Минэнерго ускорит газификацию Сибири и Дальнего ВостокаПо итогам 2022 года средний по стране уровень газификации достиг лишь 73%
Минэнерго и «Газпром» скорректируют Восточную газовую программу для ускорения газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил 15 марта министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Госдуме. Министр отметил, что корректировка программы ведется «для консолидации ресурсной базы добычных проектов и создания единой системы транспортировки, переработки и реализации газа». «Цель – ускорение газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока независимо от внешней конъюнктуры», – сказал Шульгинов. И добавил, что создание инфраструктуры для газификации Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии является «важнейшей задачей».
Восточная газовая программа («Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР») утверждена в сентябре 2007 г. приказом Минпромторга России. Работу по ее реализации курирует «Газпром».
Программа предусматривает создание нескольких центров газодобычи – Якутского, Иркутского, Красноярского, Сахалинского и Камчатского. Сахалинский и Камчатский центры, по данным «Газпрома», уже созданы. Базовым для формирования Иркутского центра газодобычи является крупнейшее на Востоке России Ковыктинское месторождение (запасы – 1,8 трлн куб. м), а Якутского центра – Чаяндинское (запасы – 1,2 трлн куб. м газа). Оба месторождения являются ресурсной базой экспортного проекта «Сила Сибири» по поставкам газа в Китай.