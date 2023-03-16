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Минэнерго ускорит газификацию Сибири и Дальнего Востока

По итогам 2022 года средний по стране уровень газификации достиг лишь 73%
Василий Милькин
Пресс-служба Госдумы

Минэнерго и «Газпром» скорректируют Восточную газовую программу для ускорения газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил 15 марта министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Госдуме. Министр отметил, что корректировка программы ведется «для консолидации ресурсной базы добычных проектов и создания единой системы транспортировки, переработки и реализации газа». «Цель – ускорение газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока независимо от внешней конъюнктуры», – сказал Шульгинов. И добавил, что создание инфраструктуры для газификации Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии является «важнейшей задачей».

Восточная газовая программа («Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР») утверждена в сентябре 2007 г. приказом Минпромторга России. Работу по ее реализации курирует «Газпром».

Программа предусматривает создание нескольких центров газодобычи – Якутского, Иркутского, Красноярского, Сахалинского и Камчатского. Сахалинский и Камчатский центры, по данным «Газпрома», уже созданы. Базовым для формирования Иркутского центра газодобычи является крупнейшее на Востоке России Ковыктинское месторождение (запасы – 1,8 трлн куб. м), а Якутского центра – Чаяндинское (запасы – 1,2 трлн куб. м газа). Оба месторождения являются ресурсной базой экспортного проекта «Сила Сибири» по поставкам газа в Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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