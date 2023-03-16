Минэнерго ускорит газификацию Сибири и Дальнего Востока

Минэнерго и «Газпром» скорректируют Восточную газовую программу для ускорения газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил 15 марта министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Госдуме. Министр отметил, что корректировка программы ведется «для консолидации ресурсной базы добычных проектов и создания единой системы транспортировки, переработки и реализации газа». «Цель – ускорение газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока независимо от внешней конъюнктуры», – сказал Шульгинов. И добавил, что создание инфраструктуры для газификации Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии является «важнейшей задачей».