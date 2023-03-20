В России в 2022 году в полтора раза выросло количество газовых автозаправок

Общее количество газовых автозаправок (включая КриоАЗС, использующих сжиженный природный газ) в России увеличилось в 2022 г. на 49% до 896 единиц, а потребление газа в качестве моторного топлива – на 28% к уровню 2021 г. до 1,72 млрд куб. м. Это следует из данных в презентации Минэнерго «О реализации приоритетных проектов в энергетике» (есть у «Ведомостей»). К 2030 г. число газовых заправок в стране должно увеличиться до 1875. Для сравнения: всего в России, по данным Российского топливного союза, сейчас действует порядка 23 000–24 000 АЗС.