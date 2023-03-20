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В России в 2022 году в полтора раза выросло количество газовых автозаправок

Пока перевод техники на метан идет в основном за счет господдержки
Василий Милькин
Газомоторное топливо в основном используется для легкого коммерческого транспорта (LCV), коммунальной техники и общественного транспорта / Андрей Гордеев / Ведомости

Общее количество газовых автозаправок (включая КриоАЗС, использующих сжиженный природный газ) в России увеличилось в 2022 г. на 49% до 896 единиц, а потребление газа в качестве моторного топлива – на 28% к уровню 2021 г. до 1,72 млрд куб. м. Это следует из данных в презентации Минэнерго «О реализации приоритетных проектов в энергетике» (есть у «Ведомостей»). К 2030 г. число газовых заправок в стране должно увеличиться до 1875. Для сравнения: всего в России, по данным Российского топливного союза, сейчас действует порядка 23 000–24 000 АЗС.

В 2020–2022 гг. в России были переоборудованы с бензина и дизтоплива на газ 35 200 автомобилей, сообщается в документе. Средний рост цен на компримированный природный газ (КПГ) в 2023 г., по данным министерства, составил 6,7% (абсолютное значение не приводится) при официальной инфляции, согласно данным Росстата, в 11,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных