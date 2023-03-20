Инвестиции в ГЧП-проекты в России достигли максимума за пять лет

Кроме того, правительство запустило ряд мер, направленных на снижение рисков для участников проектов, напоминает он. В частности, с марта по июль 2022 г. были расширены возможности изменения существенных условий концессий и соглашений о ГЧП. Также до конца 2022 г. можно было заключать концессии без конкурса, если концедентом по ним выступал субъект РФ, а права на земельный участок были переданы потенциальному концессионеру до 1 июля 2022 г. Но это правило не действовало для коммунальных и транспортных проектов.