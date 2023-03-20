Инвестиции в ГЧП-проекты в России достигли максимума за пять лет

Инвестиции в ГЧП-проекты в России достигли максимума за пять летЭто связано с ростом государственных вложений в инфраструктуру
Объем инвестиций в проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, которые прошли коммерческое закрытие до конца 2022 г., составил 765 млрд руб. Об этом говорится в исследовании АКРА о рынке ГЧП в условиях внешнего давления, с которым ознакомились «Ведомости». Это максимальный объем вложений по такого рода проектам с 2018 г., отмечается в документе.
Инвестиции в ГЧП-проекты в 2021 г. были на 32% ниже – они составляли 523 млрд руб., следует из расчетов АКРА на основе данных платформы «Росинфра». Но доля частных денег в них была существенно выше – 82%, или 429 млрд руб., против 64%, или 486 млрд руб., за 2022 г.
Рост вложений в 2022 г. связан с наращиванием государственных инвестиций в инфраструктуру, подтверждают авторы исследования. «Федеральные расходы на инфраструктурные проекты в 2022 г. выросли почти на 35% в годовом сопоставлении, а объем строительных работ, произведенных в прошлом году в российских регионах, увеличился на 5% по сравнению с 2021 г.», – говорится в документе.
Подобная динамика подчеркивает актуальность задачи по расширению форм привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, отмечают авторы исследования. По мнению АКРА, это способствовало бы развитию как инфраструктуры, так и фондового рынка в России.
Всего в прошлом году было заключено 336 контрактов на основе ГЧП, в большинстве случаев – концессии. Это максимум за три года и на 22% больше по сравнению с 2021 г., следует из документа.
Крупнейшими проектами, коммерческое закрытие по которым состоялось в 2022 г., стали строительство автодороги Алексеевское – Альметьевск в составе платной дороги Шали – Бавлы в Татарстане (83,7 млрд руб.), проект онкологического центра в Перми (17,7 млрд руб.), проект универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде (16,1 млрд руб.), проект по строительству системы холодного водоснабжения в Благовещенске (12,6 млрд руб.) и проект городского электротранспорта в Курске (12,4 млрд руб.), перечислила «Ведомостям» заместитель директора группы рейтингов структурированного и проектного финансирования АКРА Альфия Васильева.
Аналитическое агентство указывает на высокие риски повышения стоимости уже запущенных проектов. «Не менее чем у половины объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 г., может материализоваться риск превышения капитальных затрат, когда фактические расходы на строительство превысят плановые на 20–40%», – опасается АКРА. Решить проблему могло бы использование длинных денег для рефинансирования качественных проектов с высоким уровнем кредитного рейтинга, полагают исследователи.
Сделать точный прогноз количества и объема новых сделок на 2023 г. не представляется возможным, констатирует Васильева. АКРА полагает, что в 2023 г. ситуация в отрасли останется сложной из-за дефицита кадров, техники и запчастей, перебоев с поставками материалов и инфляции. Это потребует продления антикризисных мер, а тренд на лидирующую роль государства и госкомпаний на рынке ГЧП сохранится, что является адекватным ответом на вызовы времени, отмечается в исследовании.
Значительную роль в стабилизации рынка и росте числа проектов в 2022 г. сыграли финансовые и регуляторные меры господдержки, говорит представитель Национального центра ГЧП. В частности, речь идет о запущенных в последние два года программах и инструментах – так называемая демографическая субсидия на строительство школ, программы создания межвузовских кампусов и развития городского электротранспорта, федеральный проект «Бизнес-спринт», инфраструктурные облигации, инструменты «Российского экологического оператора» и др.
«Они предоставили бюджетное плечо регионам, которое позволило запустить многие проекты, в том числе в социальной сфере, и предоставить гарантии стабильности инвесторам», – объясняет собеседник «Ведомостей».
Кроме того, правительство запустило ряд мер, направленных на снижение рисков для участников проектов, напоминает он. В частности, с марта по июль 2022 г. были расширены возможности изменения существенных условий концессий и соглашений о ГЧП. Также до конца 2022 г. можно было заключать концессии без конкурса, если концедентом по ним выступал субъект РФ, а права на земельный участок были переданы потенциальному концессионеру до 1 июля 2022 г. Но это правило не действовало для коммунальных и транспортных проектов.
Результат 2022 г. вызван стечением обстоятельств, в частности возможностью заключать многие контракты без конкурса, и программами господдержки в некоторых сферах, соглашается гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова.
Крупнейшей по объему инвестиций сферой в 2022 г. традиционно стала транспортная, отмечают в Национальном центре ГЧП. Треть от общего объема инвестиций пришлась на социальный сектор, где реализуются различные программы поддержки. Среди крупнейших контрактов прошлого года, помимо упомянутых выше, собеседник называет концессию на проектирование и строительство платного обхода Омска за 63,25 млрд руб. и концессию по электротранспорту в Нижнем Новгороде за 50,35 млрд руб.
По оценкам центра ГЧП, при позитивном сценарии коммерческое закрытие в 2023 г. могут пройти порядка 400 проектов, при пессимистичном – можно ожидать сокращения на 20–30%.