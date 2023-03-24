Производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт

Производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспортС такими рекомендациями к ним на фоне снижения цен на мировых рынках планирует обратиться регулятор
Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен. Совещание с представителями этих сегментов планируется провести «до конца текущей недели».
Об этом 23 марта заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании, сообщили «Ведомостям» двое его участников. Там отмечалось, что за последние полторы недели стоимость подсолнечного масла снизилась с $1100 до $800 за 1 т, подсолнечника – с $600 до $395 за 1 т. Информацию о планируемом мероприятии в Минсельхозе подтвердил один из экспортеров растительного масла, добавив, что на нем действительно планируется обсудить ограничения внешних поставок.
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