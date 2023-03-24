Производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт

Об этом 23 марта заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании, сообщили «Ведомостям» двое его участников. Там отмечалось, что за последние полторы недели стоимость подсолнечного масла снизилась с $1100 до $800 за 1 т, подсолнечника – с $600 до $395 за 1 т. Информацию о планируемом мероприятии в Минсельхозе подтвердил один из экспортеров растительного масла, добавив, что на нем действительно планируется обсудить ограничения внешних поставок.