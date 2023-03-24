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Производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт

С такими рекомендациями к ним на фоне снижения цен на мировых рынках планирует обратиться регулятор
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен. Совещание с представителями этих сегментов планируется провести «до конца текущей недели».

Об этом 23 марта заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании, сообщили «Ведомостям» двое его участников. Там отмечалось, что за последние полторы недели стоимость подсолнечного масла снизилась с $1100 до $800 за 1 т, подсолнечника – с $600 до $395 за 1 т. Информацию о планируемом мероприятии в Минсельхозе подтвердил один из экспортеров растительного масла, добавив, что на нем действительно планируется обсудить ограничения внешних поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных