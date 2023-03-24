Кто из бизнесменов скрывался от уголовного преследования за пределами России

Отъезд бизнесменов состоялся после того, как в начале 2022 г. Второй кассационный суд РФ отменил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. До этого они не могли до вступления в силу обвинительного приговора по уголовному делу выходить из дома с 22.00 до 6.00, общаться со свидетелями и посещать офисы организаций, фигурировавших в деле. Информация об отсутствии в России Калви и Дельпаля появлялась и ранее, но не была подтверждена официально.