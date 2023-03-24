Кто из бизнесменов скрывался от уголовного преследования за пределами России

Кто из бизнесменов скрывался от уголовного преследования за пределами РоссииДело основателя Baring Vostok Майкла Калви – не единственный пример
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию, сообщил источник «Ведомостей». Они были осуждены условно в августе 2021 г. Адвокаты бизнесменов подтвердили, что их подзащитные находятся не в России. «Калви планирует участвовать в судебном заседании, но в силу сложностей с получением в нынешних условиях визы ему сложно приехать», – сообщил адвокат Калви Тимофей Гриднев. Аналогичное заявление сделал и защитник Филиппа Дельпаля.
Отъезд бизнесменов состоялся после того, как в начале 2022 г. Второй кассационный суд РФ отменил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. До этого они не могли до вступления в силу обвинительного приговора по уголовному делу выходить из дома с 22.00 до 6.00, общаться со свидетелями и посещать офисы организаций, фигурировавших в деле. Информация об отсутствии в России Калви и Дельпаля появлялась и ранее, но не была подтверждена официально.
В августе 2021 г. Калви получил пять с половиной лет условно по делу о растрате, к условным срокам были приговорены также шестеро его коллег. Дело против Калви и других фигурантов было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально их обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), но затем статья была изменена на растрату (ст. 160 УК РФ). На момент возбуждения уголовного дела фонд Калви Baring Vostok владел контрольным пакетом банка «Восточный».
По версии следствия, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. банка, согласившись принять в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. акции люксембургской компании IFTG, которые вместо заявленной рыночной стоимости в более 3 млрд руб. стоили значительно дешевле («Ведомости» ранее писали о повторной экспертизе по делу, оценившей пакет в $4,4 млн, или 260 млн руб.). Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.
Baring Vostok, основанный в 1994 г., занимается прямыми инвестициями в России и странах СНГ. За период существования фонд вложил свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине.
В конце декабря 2022 г. стало известно, что Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес. Планировалось, что основные активы будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток инвестиции». Председателем холдинга «Восток инвестиции» при этом должна стать старший партнер фонда Елена Ивашенцева. Под ее управление перейдут компании Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и др.
Фонды Baring Private Equity, согласно плану реорганизации, будут владеть инвестициями в таких международных компаниях, как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz. Калви говорил РБК, что «решение о реструктуризации бизнеса и разделении активов представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».
Что грозит Калви за выезд из России
Согласно действующему законодательству, те, кто осужден к условному сроку, не вправе выезжать за границу до его истечения, говорит адвокат, советник BGP Litigation Владимир Колесин. По приговору суда они обязаны являться в органы уголовно-исполнительной инспекции и отмечаться. Если лицо выезжает за пределы РФ, скорее всего, для него становится невозможным исполнение этой обязанности и уголовно-исполнительная инспекция при нарушении вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении условного наказания на реальное, отмечает эксперт.
«При этом следует отметить, что организационных препятствий для выезда условно осужденных за границу на государственном уровне не предпринимается. Фактически этот вопрос в зоне ответственности самого условно осужденного», – сказал Колесин «Ведомостям». Единственным исключением является случай, когда приговор возложил на лицо обязательство материального характера и было возбуждено исполнительное производство, после чего на выезд лица наложила запрет Федеральная служба судебных приставов.
Если таких мер не было, то препятствий для выезда нет и решение о том, может ли лицо выехать за границу или нет, принимает сам человек, фактически беря на себя ответственность за нарушение обязательств, возложенных на него приговором, подчеркнул адвокат.
Если судом были установлены ограничения в виде обязательства условно осужденного регулярно отмечаться в органе УФСИН, на который возложен контроль за исполнением наказания, а он, несмотря на такие ограничения, все-таки покинул страну, то должен быть объявлен в розыск, а затем по представлению органа, осуществляющего контроль за исполнением наказаний УФСИН, суд должен будет отменить условное осуждение и заменить его на реальный срок, отметил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
По его мнению, отъезд Калви из России не скажется на ходе его дела. «Позицию осужденного в апелляционном суде могут представлять адвокаты и без присутствия осужденного в зависимости от установленных судом ограничений», – сказал Добрынин.
Кто еще из бизнесменов пытался скрыться от преследования
Бегство из России Калви и Дельпаля – не первый случай отъезда преследуемых бизнесменов. Так, летом 2015 г. страну покинул бывший глава и совладелец ООО «Международный промышленный банк» Сергей Пугачев. На Родине ему было предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, Пугачев в 2008-2009 гг. похитил свыше 28 млрд руб., выделенных Центробанком в качестве беззалоговых кредитов. Изначально он отправился в Великобританию, откуда улетел во Францию.
Бывший председатель совета директоров ОАО «Национальный банк «Траст» Илья Юров также уехал из России после того, как был обвинен в выводе активов из банка, повлекших его санацию (следствие оценило сумму выведенных средств в 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн). Против Юрова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Бизнесмен улетел в Великобританию в 2015 г.
Неудачную попытку избежать уголовного преследования в России в 2013 г. предпринял экс-владелец строительной фирмы «Миракс Групп» Сергей Полонский. Его обвиняли в хищении средств участников долевого строительства многоквартирных домов в ЖК «Кутузовская миля» и ЖК «Рублевская Ривьера». Бизнесмен тогда уехал в Камбоджу, откуда был экстрадирован в Россию весной 2015 г. 12 июля 2017 г. Полонский был признан виновным, ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд постановил освободить бизнесмена в связи с истечением срока давности по его уголовному делу.
Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин (признан иноагентом в РФ), проживающий в Великобритании с 2008 г., проходил в России как обвиняемый по делам о похищении и вымогательстве (по ч. 3 ст. 126 УК и ч. 3 ст. 163 УК соответственно) в 2009 г. Его и восемь сотрудников «Евросети» обвиняли в похищении экспедитора Андрея Власкина и вымогательстве у него денег. Обвинение утверждало, что сотрудники службы безопасности компании заподозрили Власкина в хищении партии мобильных телефонов и потребовали компенсировать причиненный ущерб.
Чичваркин был арестован заочно Басманным районным судом г. Москвы и объявлен в международный розыск. Оставшиеся в России фигуранты дела отказались признавать себя виновными. Дело рассматривалось судом присяжных, коллегия которых вынесла оправдательный вердикт. 1 декабря 2010 г. Мосгорсуд озвучил обвиняемым оправдательный приговор. 24 января 2011 г. Следственный комитет прекратил уголовное преследование Чичваркина.