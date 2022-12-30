Инвестиционная группа Baring Vostok разделит весь бизнес и активы

В ноябре 2020 г. Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 г. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. В августе 2021 г. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам.