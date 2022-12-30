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Инвестиционная группа Baring Vostok разделит весь бизнес и активы

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Инвестиционная группа Baring Vostok (BV) планирует реорганизовать бизнес, передает РБК со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах, а также партнеров группы.

Основные активы BV будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток инвестиции». Председателем холдинга «Восток инвестиции» станет Елена Ивашенцева. Под ее управление перейдут компании Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и др.

Фонды Baring Private Equity, которыми будет управлять в том числе основатель Baring Vostok Майкл Калви, будет владеть инвестициями в таких международных компаниях, как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz.

По словам одного из собеседников издания, российский менеджмент в рамках реструктуризации взял на себя часть долговых обязательств по ряду активов. Изменения в структурах владения проходят одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Сам Майкл Калви пояснил РБК, что «решение о реструктуризации бизнеса и разделении активов представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160). По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.

В ноябре 2020 г. Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 г. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. В августе 2021 г. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам.

Ранее по теме: Baring Vostok планирует продать долю в коллекторском бюро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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