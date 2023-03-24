Из-за забастовки партнеров Wildberries АКИТ и Минпромторг разработают новые правила для отрасли

«На сегодняшний день самый крупный маркетплейс занимает менее 10% рынка ритейла и, несмотря на то что и Wildberries большой, и Ozon такой же большой, они пока что намного меньше, чем [офлайн-ритейлеры] “Магнит” и X5», – говорит партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, на рынке много крупных магазинов и маркетплейсов, то есть «сегодня нет монополии и не видно перспектив ее формирования в ближайшем будущем, а это значит, что рыночные механизмы способны справиться с текущей ситуацией».