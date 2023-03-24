Из-за забастовки партнеров Wildberries АКИТ и Минпромторг разработают новые правила для отрасли

Из-за забастовки партнеров Wildberries АКИТ и Минпромторг разработают новые правила для отраслиВ Госдуме намерены продолжить встречи с маркетплейсами и другими участниками рынка интернет-торговли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) вместе с членами комиссии при Минпромторге разработает стандарты взаимодействия маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом представители маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», «Авито», представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), АКИТ и депутаты договорились в ходе двух встреч в Госдуме на этой неделе, рассказал «Ведомостям» 24 марта 2023 г. президент АКИТ Артем Соколов и подтвердили пресс-службы Wildberries и Ozon.
Ранее подобный документ был разработан и принят для маркетплейсов и продавцов товаров и показал свою эффективность по урегулированию споров хозяйствующих субъектов, говорит Соколов. После разработки стандарты отправятся на экспертизу в думские комитеты по промышленности и торговле и по защите конкуренции, которые возглавляют Владимир Гутенев («Единая Россия») и Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). В дальнейшем вопросы реализации этого документа будет рассматривать комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге России, уточнил он.
В конце июля 2022 г. Минпромторг создал комиссию, которая будет следить за соблюдением стандартов по работе маркетплейсов с продавцами. В нее вошли представители Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Маркета», а также Минпромторга, АКИТ, «Опоры России», «А.Дистрибушен» и Российской парфюмерно-косметической ассоциации. Комиссия начала работать в августе 2022 г.
Депутаты всех фракций Госдумы и представили крупных российских интернет-площадок 24 марта провели встречу, на которой обсудили меры регулирования отрасли. Сама встреча прошла в закрытом формате. По словам первого зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрия Гусева («Справедливая Россия»), изменения необходимы, чтобы быстрорастущая отрасль могла развиваться в будущем без страдания продавцов, покупателей, компаний.
«У этой отрасли есть саморегулирование, которое до этого момента не учитывало интересы ПВЗ. Нас представители отрасли заверили, что они готовы заключить соглашение с ПВЗ о принципах, методах и технологии работы», – подчеркнул Гусев. По его словам, это первая договоренность, которая была принята на совещании, где также присутствовали представители Минпромторга и ФАС. Помимо этого депутаты всех фракций решили провести встречи и с другими участниками рынка интернет-торговли.
«Мы планируем встречаться и с другими участниками отрасли: продавцами, ПВЗ, курьерами, логистами. Мы это делаем, чтобы понять, что именно нужно регулировать на законодательном уровне. Это большая серьезная работа, уверен, что она принесет результаты», – заключил Гусев.
Конфликт владельцев ПВЗ с Wildberries начался в середине марта. Из-за введения штрафов для ПВЗ за возврат товаров из-за брака или подмены часть собственников пунктов устроили забастовку, закрыв часть отделений и придя в центральный офис маркетплейса. В итоге Wildberries объявила о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». Но купировать скандал такими методами не удалось. Ситуацией заинтересовались в Госдуме и Минтруда, Wildberries пришло пойти на попятный и заморозить штрафы.
Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению налагать штрафы на партнеров, писали ранее «Ведомости». Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить поправками к законопроекту «пятого антимонопольного пакета», который рассматривается сейчас в Госдуме.
Представитель ФАС заявил, что Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов и оптимизировать оферту компании, сделав ее понятной и прозрачной. Антимонопольное ведомство выразило готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи или арбитража между сторонами. Собеседник отметил, то ведомство следит за используемыми онлайн-платформами практиками и тем, как они разрешают возникающие спорные ситуации для принятия решения о дальнейших действиях антимонопольной службы.
«Развитие, улучшение и контроль отрасли интернет-торговли необходимо реализовывать через саморегулирование», – заявил «Ведомостям» представитель Wildberries после встречи в Госдуме. В рамках встречи было отмечено, что рынок электронной коммерции активно растет и несет важную социальную экономическую функцию для государства, отметил заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев. Этот сегмент не только обеспечивает население широким ассортиментов товаров, но и стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства в регионах, поэтому ему необходима поддержка, в первую очередь в развитии инициатив по саморегулированию, говорит он. По словам Минаева, «государственное регулирование – необходимая составляющая любого рынка, но любые изменения требуют обстоятельного рассмотрения в диалоге с участниками рынка, чтобы не навредить развивающейся отрасли».
«На сегодняшний день самый крупный маркетплейс занимает менее 10% рынка ритейла и, несмотря на то что и Wildberries большой, и Ozon такой же большой, они пока что намного меньше, чем [офлайн-ритейлеры] “Магнит” и X5», – говорит партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, на рынке много крупных магазинов и маркетплейсов, то есть «сегодня нет монополии и не видно перспектив ее формирования в ближайшем будущем, а это значит, что рыночные механизмы способны справиться с текущей ситуацией».
В то же время в последнем исследовании рынка онлайн-торговли Data Insight сказано, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов. Аналогичные данные и у «Infoline-аналитики».
Неизвестно, анализировала ли ФАС рынок и долю Wildberries и других маркетплейсов на нем, а главное, какой именно рынок – всего ритейла, онлайн-ритейла или ПВЗ, говорит гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии», член Общественного совета ФАС Алексей Кожевников. По его словам, «количество поданных жалоб в ФАС и выигранные судебные дела у маркетплейсов показывают, что саморегулирование, к сожалению, не защищает поставщиков от рыночной власти цифровых платформ».
Кожевников отметил, что антимонопольный процесс не быстрый, например, расследование в отношении Booking.com велось ФАС в течение двух лет. Он не исключает, что антимонопольная служба будет вынуждена вмешаться в конфликт, особенно если это не сделают законодательные органы.