В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

В Белгороде для оформления онлайн-заказа рецептурного препарата покупателю необходимо заранее получить электронный рецепт у лечащего врача, рассказал представитель «Сбер Еаптеки». Далее нужно найти лекарство на сайте или в приложении аптеки и добавить его в корзину, после чего сервис предложит покупателю пройти авторизацию или дать свое согласие на автоматическую сверку его данных с реестром рецептов в региональной Единой государственной информсистеме в сфере здравоохранения. Если электронный рецепт найден, покупатель может перейти к оформлению доставки. Заказ сможет получить как клиент, на чье имя выписан рецепт, так и человек с доверенностью от него. Курьеру надо будет показать документ, подтверждающий личность, сказал представитель аптечной сети.