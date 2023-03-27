В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствамиПервыми такой услугой могут воспользоваться жители Белгорода
В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Правда, пока заказать доставку таких препаратов могут лишь жители Белгорода и его пригородов. Первой аптечной сетью, получившей разрешение Росздравнадзора и запустившей онлайн-торговлю рецептурными лекарствами в этом регионе, стала «Сбер Еаптека», сообщил «Ведомостям» ее представитель. Ранее об этом на «Аптечном саммите» говорила и начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.
Трехлетний эксперимент по доставке рецептурных препаратов должен был стартовать 1 марта и завершиться в 2026 г. Помимо Белгородской области он пройдет в Москве и Подмосковье. Для онлайн-продажи доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и проч., следует из текста приказа Минздрава.
В Белгороде для оформления онлайн-заказа рецептурного препарата покупателю необходимо заранее получить электронный рецепт у лечащего врача, рассказал представитель «Сбер Еаптеки». Далее нужно найти лекарство на сайте или в приложении аптеки и добавить его в корзину, после чего сервис предложит покупателю пройти авторизацию или дать свое согласие на автоматическую сверку его данных с реестром рецептов в региональной Единой государственной информсистеме в сфере здравоохранения. Если электронный рецепт найден, покупатель может перейти к оформлению доставки. Заказ сможет получить как клиент, на чье имя выписан рецепт, так и человек с доверенностью от него. Курьеру надо будет показать документ, подтверждающий личность, сказал представитель аптечной сети.
«Сбер Еаптека» также готовится к запуску дистанционной торговли рецептурными лекарствами в рамках эксперимента в Москве и Московской области, сообщил представитель компании, не уточнив сроки. Сейчас для участия в пилотном проекте в столице документы также подали аптеки, входящие в группу «Эркафарм», в частности «Самсон-фарма», следует из данных официального сайта департамента здравоохранения Москвы.
Аптечная сеть «Ригла» (входит в ГК «Протек») находится на финальном этапе подключения к проекту, рассказал представитель компании. «Аптечная сеть 36,6» тоже подает документы и уже закончила техническую интеграцию к системе, используемой для эксперимента. Запрос в Росздравнадзор о сроках выдачи разрешений для аптек в Москве и Подмосковье остался без ответа.
Рынок онлайн-торговли безрецептурными лекарствами в 2022 г. DSM Group оценивала в 194,3 млрд руб., что в 1,5 раза больше предыдущего года. При этом доля дистанционной торговли лекарствами в общем обороте аптечного рынка в прошлом году выросла с 8,6 до 11,6%. Самые высокие показатели у Москвы (21,1%), Приморского края (20,2%), Санкт-Петербурга (18%) и Севастополя (16,8%).