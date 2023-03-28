Коридор «Север – Юг» не справляется с возросшим грузопотоком

Коридор «Север – Юг» не справляется с возросшим грузопотокомБез модернизации инфраструктуры маршрут не сможет развиваться
В марте 2023 г. сроки перевозки из Индии, Ирана и других стран Юго-Западной Азии по транскаспийской ветке международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» увеличились год к году до 60 дней, а цена – в 2 раза до $7000 за 20-футовый контейнер (TEU).
Российские порты не справляются с растущим грузопотоком из-за нехватки причалов, терминалов, кранов и другой инфраструктуры в Астрахани, малого числа судов на рейсах Иран – Россия, заторов в обмелевшем Волго-Донском канале. Об этом сообщается в обзоре компании ПЭК, подготовленном совместно с бизнес-послом «Деловой России» в Индии Ольгой Куликовой. Информацию подтвердили и другие логистические компании – FM Logistic, Sota Logistic, Novelco, TransAsia Logistic, STS Logistics, Prime Shipping Agency LLC и проч.