Коридор «Север – Юг» не справляется с возросшим грузопотоком

Российские порты не справляются с растущим грузопотоком из-за нехватки причалов, терминалов, кранов и другой инфраструктуры в Астрахани, малого числа судов на рейсах Иран – Россия, заторов в обмелевшем Волго-Донском канале. Об этом сообщается в обзоре компании ПЭК, подготовленном совместно с бизнес-послом «Деловой России» в Индии Ольгой Куликовой. Информацию подтвердили и другие логистические компании – FM Logistic, Sota Logistic, Novelco, TransAsia Logistic, STS Logistics, Prime Shipping Agency LLC и проч.