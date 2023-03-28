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Коридор «Север – Юг» не справляется с возросшим грузопотоком

Без модернизации инфраструктуры маршрут не сможет развиваться
Ксения Потаева Арина Литова
Wikimedia

В марте 2023 г. сроки перевозки из Индии, Ирана и других стран Юго-Западной Азии по транскаспийской ветке международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» увеличились год к году до 60 дней, а цена – в 2 раза до $7000 за 20-футовый контейнер (TEU).

Российские порты не справляются с растущим грузопотоком из-за нехватки причалов, терминалов, кранов и другой инфраструктуры в Астрахани, малого числа судов на рейсах Иран – Россия, заторов в обмелевшем Волго-Донском канале. Об этом сообщается в обзоре компании ПЭК, подготовленном совместно с бизнес-послом «Деловой России» в Индии Ольгой Куликовой. Информацию подтвердили и другие логистические компании – FM Logistic, Sota Logistic, Novelco, TransAsia Logistic, STS Logistics, Prime Shipping Agency LLC и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных