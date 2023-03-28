Сроки сдачи ледокола «Россия» могут быть пересмотрены

Сроки сдачи ледокола «Россия» могут быть пересмотреныПричина – в срыве поставок оборудования для энергоустановки и импортных комплектующих
В правительстве обсуждается «обоснованный пересмотр стоимости и сроков» сдачи атомного ледокола «Россия» (проект «Лидер), который по госконтракту строит ССК «Звезда». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ходом обсуждения, и подтвердил представитель Минпромторга. В марте состоялось совещание под руководством статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, на котором рассматривались факторы, которые могут оказать влияние на сроки и стоимость строительства судна, уточнил представитель министерства. В частности, продолжает собеседник, речь шла о срыве поставок ряда комплектующих – паротурбинных установок (ПТУ), крупных отливок и т. д.
О проблемах с поставками комплектующих для ледокола «Звезда» в феврале уведомила президента Владимира Путина, сообщил источник, близкий к верфи. По его словам, вопрос «был спущен на проработку в правительство». Источник, близкий к кабинету министров, подтвердил получение письма с резолюцией Путина.
Источник «Ведомостей», близкий к одному из участников совещания, уточнил, что ПТУ, которая входит в состав силовой установки, была заказана у «Силовых машин» Алексея Мордашова. Но работы по ПТУ были приостановлены. По словам собеседника, близкого к «Звезде», поставщик запросил у верфи увеличение сроков поставки ПТУ на год-полтора по разным комплектующим, а также потребовал увеличить цену контракта на 67%.
«Обоснованность существенного роста цен покупных материалов и комплектующих ПТУ (в том числе поставляемых предприятиями ГК «Росатом») с 2020 по 2023 г. была документально рассмотрена комиссией заказчика и подтверждена», – сообщил «Ведомостям» представитель «Силовых машин». При этом он не уточнил, на сколько выросла цена. По его словам, ПТУ будут изготовлены «в контрактные сроки». На вопрос «Ведомостей», на сколько могут быть увеличены сроки поставки, он не ответил. Источник, близкий к «Звезде», при этом уточнил, что в настоящий момент стороны работают по действующему контракту, условия которого могут быть пересмотрены по решению правительства в связи с задержкой поставки комплектующих.
ОКБМ «Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш», АЭМ), в свою очередь, по словам источника «Ведомостей», уже проинформировало «Роснефть» (акционер «Звезды») об общем удорожании ядерной энергоустановки и ее составных частей на 12%.
Из-за срыва сроков поставки ядерной энергоустановки судоверфь не может приступить к сборке корпуса судна, поэтому общий срок реализации проекта может быть пересмотрен, уточнил источник, близкий к «Звезде». Сроки строительства ледокола также, по его словам, «уходят вправо» из-за невозможности изготовить бортовые кронштейны наружных валов, кронштейны пера руля и ледовые зубья на «Энергомашспецстали». Представитель «Росатома» заявил «Ведомостям», что АЭМ «осуществляет производство реакторной установки «Ритм-400» для ледокола «Россия» в контрактные сроки». На вопросы относительно стоимости он не ответил.
Впрочем, представитель Минпромторга подтвердил, что с этими комплектующими есть проблемы. Об этом головного исполнителя заказа уведомило «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в АЭМ). При этом «Энергомашспецстали», по словам представителя Минпромторга, уже были выплачены авансы за судовые комплектующие. Их производство предложено перенести на расположенное в Санкт-Петербурге предприятие «ИЗ-КАРТЭКС имени Коробкова». В этом случае сроки поставок вырастут на 27–32 месяца. «Новый поставщик – это российское предприятие, которое оперативно откликнулось и сразу приступило к исполнению заказа», – добавляет представитель Минпромторга.
Что такое ледокол серии «Лидер»
Ледокол «Россия» – головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт, строящийся на судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края, управляемом консорциумом во главе с «Роснефтью». Перед началом строительства «Лидер» (ЛК-120) позиционировался как самый современный и мощный атомный ледокол в мире, который способен обеспечить круглогодичную навигацию по всему Северному морскому пути. Он должен был стать символом первенства России в освоении Арктики. Первый ледокол должен быть сдан в 2027 г., на его создание из бюджета выделено 127,6 млрд руб., следует из постановления правительства от января 2020 г. Госзаказчиком является ГК «Росатом», застройщик – ФГУП «Атомфлот» (управляется «Росатомом»). Строительство еще двух серийных ледоколов «Лидер» запланировано в 2023 и 2025 гг., ввод в эксплуатацию – в 2030 и в 2032 гг. соответственно, говорил в 2020 г. замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных. Но их финансирование до сих пор не утверждено.
Два источника «Ведомостей» на судостроительных предприятиях утверждают, что изменения придется вносить в конструкцию ледокола. По их словам, сегодня принадлежащее «Роснефти» ЦКБ «Айсберг» (г. Санкт-Петербург) ведет перепроектирование «Лидера» из-за необходимости заменить импортное радиолокационное и навигационное оборудование. Третий источник «Ведомостей», знакомый с ходом строительства ледокола, прогнозирует, что что из-за срыва сроков комплектующих стоимость проекта вырастет «минимум на 30%», т. е. превысит 165,7 млрд руб. Ранее постановлением правительства сумма была установлена на уровне 127,6 млрд руб.
Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
Руководитель отдела аналитики ИАА «Портньюс» Виталий Чернов напоминает, что в России нет опыта строительства уникальных ледоколов, к которым относится проект «Лидер». «Отклонения от графика были вероятны даже без проблем с комплектующими», – считает он. «Лидер» – «творческая история, требующая беспрецедентных решений», поэтому штрафных санкций к исполнителям за перенос сроков не последует, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценкам, сроки по сдаче головного ледокола проекта «Лидер» могут быть перенесены «не менее чем на три года», а проект подорожает на 20%.
По словам представителя Минпромторга, до конца апреля этого года ССК «Звезда» сформирует «полный комплект документов для проведения экспертизы расчета цены строительства ледокола». Далее по этим материалам государственный «Центр технологии судостроения и судоремонта» (на 100% принадлежит Росимуществу), по его словам, выдаст заключение технико-экономической экспертизы по стоимости и срокам сдачи ледокола.