Сроки сдачи ледокола «Россия» могут быть пересмотрены

Что такое ледокол серии «Лидер»

Ледокол «Россия» – головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт, строящийся на судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края, управляемом консорциумом во главе с «Роснефтью». Перед началом строительства «Лидер» (ЛК-120) позиционировался как самый современный и мощный атомный ледокол в мире, который способен обеспечить круглогодичную навигацию по всему Северному морскому пути. Он должен был стать символом первенства России в освоении Арктики. Первый ледокол должен быть сдан в 2027 г., на его создание из бюджета выделено 127,6 млрд руб., следует из постановления правительства от января 2020 г. Госзаказчиком является ГК «Росатом», застройщик – ФГУП «Атомфлот» (управляется «Росатомом»). Строительство еще двух серийных ледоколов «Лидер» запланировано в 2023 и 2025 гг., ввод в эксплуатацию – в 2030 и в 2032 гг. соответственно, говорил в 2020 г. замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных. Но их финансирование до сих пор не утверждено.