Сеть «Лабквест» переделает пункты сдачи анализов в клиники

Специализирующаяся на лабораторной диагностике сеть «Лабквест» в течение этого года сделает из всех 24 собственных пунктов сдачи анализов в Москве и Подмосковье клинико-диагностические центры. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, они откроются под брендом «Q-клиника». Под этой же вывеской будут работать и шесть партнеров-франчайзи «Лабквеста». Таким образом, в сеть войдут в общей сложности 30 медицинских центров. Остальные владельцы франшизных медицинских офисов смогут изменить формат по желанию, добавил собеседник «Ведомостей».