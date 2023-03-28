Сеть «Лабквест» переделает пункты сдачи анализов в клиники

Сеть «Лабквест» переделает пункты сдачи анализов в клиникиРост числа услуг позволит компании увеличить выручку, считают эксперты
Специализирующаяся на лабораторной диагностике сеть «Лабквест» в течение этого года сделает из всех 24 собственных пунктов сдачи анализов в Москве и Подмосковье клинико-диагностические центры. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, они откроются под брендом «Q-клиника». Под этой же вывеской будут работать и шесть партнеров-франчайзи «Лабквеста». Таким образом, в сеть войдут в общей сложности 30 медицинских центров. Остальные владельцы франшизных медицинских офисов смогут изменить формат по желанию, добавил собеседник «Ведомостей».
Сейчас по такой схеме работают более 120 пунктов сдачи анализов в основном в регионах. Представитель «Лабквеста» уточняет, что в ближайшее время клинико-диагностические центры «Q-клиника» появятся еще в Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии.
По мнению генерального директора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, «Лабквест» старается за счет открытия таких клинико-диагностических центров повысить свою конкурентоспособность на рынке. Кроме того, расширение числа предоставляемых услуг позволит ему нарастить выручку, говорит эксперт. К основным рискам нового продукта Шуляк относит возможность сети привлекать в эти клиники пациентов.
Компания «Лабквест» была создана в 2017 г. В апреле 2019 г. «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина приобрела 48,78% этой сети, но спустя год она из проекта вышла. Сейчас единственным владельцем является ее генеральный директор Дарья Пикалюк, сообщил представитель компании.
Выручка «Лабквеста» в 2021 г. по РСБУ выросла на 41,5% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года до 2,34 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании за этот же период составила 76,2 млн руб. против убытка в 13,9 млн руб. годом ранее.