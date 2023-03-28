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Бизнес

Сеть «Лабквест» переделает пункты сдачи анализов в клиники

Рост числа услуг позволит компании увеличить выручку, считают эксперты
Анна Киселева
Андрей Гордеев / Ведомости

Специализирующаяся на лабораторной диагностике сеть «Лабквест» в течение этого года сделает из всех 24 собственных пунктов сдачи анализов в Москве и Подмосковье клинико-диагностические центры. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, они откроются под брендом «Q-клиника». Под этой же вывеской будут работать и шесть партнеров-франчайзи «Лабквеста». Таким образом, в сеть войдут в общей сложности 30 медицинских центров. Остальные владельцы франшизных медицинских офисов смогут изменить формат по желанию, добавил собеседник «Ведомостей».

Сейчас по такой схеме работают более 120 пунктов сдачи анализов в основном в регионах. Представитель «Лабквеста» уточняет, что в ближайшее время клинико-диагностические центры «Q-клиника» появятся еще в Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии.

По мнению генерального директора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, «Лабквест» старается за счет открытия таких клинико-диагностических центров повысить свою конкурентоспособность на рынке. Кроме того, расширение числа предоставляемых услуг позволит ему нарастить выручку, говорит эксперт. К основным рискам нового продукта Шуляк относит возможность сети привлекать в эти клиники пациентов.

Компания «Лабквест» была создана в 2017 г. В апреле 2019 г. «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина приобрела 48,78% этой сети, но спустя год она из проекта вышла. Сейчас единственным владельцем является ее генеральный директор Дарья Пикалюк, сообщил представитель компании.

Выручка «Лабквеста» в 2021 г. по РСБУ выросла на 41,5% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года до 2,34 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании за этот же период составила 76,2 млн руб. против убытка в 13,9 млн руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных