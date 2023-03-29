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С начала года на потребительский рынок РФ вышло пять турецких брендов

Для успешной работы иностранным игрокам эффективней торговать через универмаги, считают эксперты
Маргарита Соболь
NetWork

В I квартале 2023 г. на российский рынок вышло пять новых турецких брендов, тогда как в аналогичный период прошлого года – один. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости этой фирмы, принадлежащая ритейлеру Beymen сеть одежды Club открыла первые точки в крупнейших московских торговых центрах – «Авиапарке», «Метрополисе» и «Афимолл сити». Там же появились и бутики еще одного одежного бренда – NetWork (принадлежит турецкой Boyner Holding). Кроме того, в том же «Афимолл сити» открылся магазин мужской одежды AC&Co, а владелец известной марки Colin’s – Eroglu Holding – открыл первый магазин Loft в России и пообещал в этом году запустить еще 16. Помимо одежных ритейлеров точки у нас в стране открывают и игроки сегмента товаров для дома. К примеру, в комплексе «Мега Химки» появился магазин Madame Coco с собственным производством домашнего текстиля и товаров для интерьера. NF Group ожидает, что до конца этого года у нас в стране заработают еще четыре турецких бренда, говорит Хакбердиева.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что после ухода многих крупных международных брендов в России сложилась крайне удачная ситуация для ритейлеров из дружественных стран, так как конкуренция здесь пока низкая. К примеру, та же Boyner Holding уже пробовала работать тут в начале 2000-х, но ее единственный одноименный магазин в «Мега Химках» через пару лет закрылся, а обещанной экспансии так и не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных