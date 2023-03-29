С начала года на потребительский рынок РФ вышло пять турецких брендов

В I квартале 2023 г. на российский рынок вышло пять новых турецких брендов, тогда как в аналогичный период прошлого года – один. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости этой фирмы, принадлежащая ритейлеру Beymen сеть одежды Club открыла первые точки в крупнейших московских торговых центрах – «Авиапарке», «Метрополисе» и «Афимолл сити». Там же появились и бутики еще одного одежного бренда – NetWork (принадлежит турецкой Boyner Holding). Кроме того, в том же «Афимолл сити» открылся магазин мужской одежды AC&Co, а владелец известной марки Colin’s – Eroglu Holding – открыл первый магазин Loft в России и пообещал в этом году запустить еще 16. Помимо одежных ритейлеров точки у нас в стране открывают и игроки сегмента товаров для дома. К примеру, в комплексе «Мега Химки» появился магазин Madame Coco с собственным производством домашнего текстиля и товаров для интерьера. NF Group ожидает, что до конца этого года у нас в стране заработают еще четыре турецких бренда, говорит Хакбердиева.