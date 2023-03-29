«Роснефть» и Indian Oil Company договорились увеличить поставки нефти в Индию

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. западные страны ужесточили антироссийские санкции. США и Великобритания в марте прошлого года заявили об отказе от импорта российского топлива, а ЕС ввел эмбарго на его морские поставки. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, а 5 февраля 2023 г. – эмбарго на нефтепродукты. Одновременно начали действовать ограничения цен на российские энергоносители. Потолок цен для нефти из РФ был установлен на уровне $60/барр., ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) – на уровне $100/барр., а для более дешевых (мазут) – в $45/барр.