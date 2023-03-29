«Роснефть» и Indian Oil Company договорились увеличить поставки нефти в Индию

«Роснефть» и Indian Oil Company договорились увеличить поставки нефти в ИндиюПо словам главы госкомпании Игоря Сечина, Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Нью-Дели
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию, сообщает пресс-служба нефтяной компании. В ходе поездки он провел встречи с представителями госведомств (среди них министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури) и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.
В частности, как сообщила пресс-служба «Роснефти», между госкомпанией и Indian Oil Company было заключено соглашение о «существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов». Со стороны партнеров подпись в присутствии Хардипа Сингха Пури под документом поставил председатель индийской компании Шрикант Мадхав Вайдья.
Сечин также обсуждал вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между «Роснефтью» и индийскими компаниями, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах, сообщила пресс-служба компании. Речь шла в том числе о реализации совместных проектов «Роснефти» и индийских партнеров, среди которых «Сахалин-1», «Таас-Юрях» и «Ванкорнефть».
По данным пресс-службы «Роснефти», на встречах Сечина в Индии обсуждался товарооборот Москвы и Нью-Дели. Россия, в частности, вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии: объем торговли между странами по итогам 2022 г. достиг &38,4 млрд. По словам Сечина, которые передает «Роснефть», поставленная лидерами государств задача «по увеличению товарооборота до &30 млрд к 2025 г. достигнута досрочно».
Российские нефтекомпании переориентировали весь «выпавший» после введения антироссийских санкций объем нефти и нефтепродуктов на новые рынки. Об этом говорил 28 марта 2023 г. министр энергетики Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго. Он говорил о том, что ведется «плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов [с рынка стран Евросоюза и других недружественных государств] в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока».
После начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. западные страны ужесточили антироссийские санкции. США и Великобритания в марте прошлого года заявили об отказе от импорта российского топлива, а ЕС ввел эмбарго на его морские поставки. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, а 5 февраля 2023 г. – эмбарго на нефтепродукты. Одновременно начали действовать ограничения цен на российские энергоносители. Потолок цен для нефти из РФ был установлен на уровне $60/барр., ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) – на уровне $100/барр., а для более дешевых (мазут) – в $45/барр.
В результате российские компании начали переориентировать поставки из Европы в Азию, где крупнейшими покупателями нефти стали Индия и Китай. В 2022 г. они импортировали 33,4 млн т и 86,25 млн т нефти соответственно.