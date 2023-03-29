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Бизнес

«Авито»: спрос на услуги грузовых перевозок вырос на треть

Эксперты объясняют это как особенностями площадки, так и ростом конкуренции на рынке
Евгения Дубровина Арина Литова
РИА Новости

Спрос на услуги в сфере коммерческих грузоперевозок вырос на треть по сравнению с I кварталом 2022 г., говорится в исследовании «Авито Услуги», предоставленном «Ведомостям». При этом только за март – сразу на 53% год к году. Больше всего спрос на коммерческие перевозки на платформе с 2022 г. увеличился в Москве (+124%), Хабаровске (+118%), Новосибирске (+101%), Санкт-Петербурге (+90%) и Краснодаре (+87%).

Также растет и количество предложений от бизнеса, предоставляющего услуги в этой сфере: за март объявлений от частных перевозчиков и транспортных компаний стало больше почти в два раза (+88%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В марте 2022 г. рост спроса на коммерческие перевозки к марту 2021 г. составил лишь +19%. Сейчас на платформе – около 400 000 предложений от частных перевозчиков и транспортных компаний по всей стране, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.

Растущий спрос на транспортные услуги связан, в первую очередь, с активным развитием e-commerce и рынка доставок товаров из интернет-магазинов, считает руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева. Кроме этого, транспортные услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами. Предприниматели чаще привлекают перевозчиков для транспортировки товаров до складов и пунктов выдачи.

Сразу в три раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на услуги фулфилмента, отмечает Лазарева. «Фулфилмент-операторы упаковывают товар, готовят его к отгрузке на маркетплейс, затем забирают от поставщика и отгружают сразу покупателю или на склад. Спрос на такие услуги растет, поскольку они значительно упрощают операционную деятельность предпринимателей, которые работают с маркетплейсами», – сказала она «Ведомостям».

Еще один сегмент рынка грузоперевозок — перевозки для частных заказчиков. Здесь один из наиболее частых запросов — помощь с переездом как внутри города (например, в новую квартиру), так и в загородных переездах на дачу, а также в транспортировке личных вещей. В марте 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. спрос на услуги помощников по переездам по России вырос на 27%, а на услуги грузчиков – на 45%. Наиболее активно услугами пользовались жители Нижнего Новгорода (+104%), Краснодара (+90%), Санкт-Петербурга (+76%). В Москве спрос вырос на 25%.

Эти данные можно объяснить ростом количества посредников и ужесточением конкурентной борьбы на сокращающемся рынке, считает генеральный директор ГК «Маршал», основатель «Академии логистики» Михаил Белоусов. «Фактически объем предложения услуг не вырос – просто на одного «живого» перевозчика стало больше посредников», – сказал он «Ведомостям».

Большая часть объявлений, по его мнению, размещается экспедиторами, которые работают по всей России. При звонке по указанным номерам они принимают заявки, размещают грузы на биржи грузоперевозок (например, «АТИ») и ждут предложений от фактических перевозчиков.  «Живой» перевозчик, который может предложить транспорт в определенном населенном пункте в данный момент, может фигурировать примерно в каждом двадцатом объявлении, предполагает эксперт.

В некоторых регионах, например Москве, Новороссийске и на Дальнем Востоке, можно наблюдать рост, вызванный «переформатированием экономики» и изменением логистических потоков, но говорить о росте предложения не приходится, отмечает Белоусов. Отчасти это связано с уходом из России иностранных компаний и приостановкой их производств, говорит эксперт.

Спрос на частных перевозчиков, предлагающих единовременную перевозку груза на автомобилях разного тоннажа, начиная от легкового и заканчивая пятитонным автомобилем, существовал всегда, уверен директор по продажам СДЭК Андрей Мякин. «Успех "Авито" в том, что им удалось перевести на свою платформу перевозчиков, предлагающих такие услуги на профильных площадках типа «АТИ» и других. Но в целом большого роста не наблюдается», – сказал он «Ведомостям». Наоборот, среди крупных федеральных игроков «наблюдается падение спроса на перевозки».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что «Авито» – это не конкурент транспортным компаниям, а инструмент для поиска партнеров. «Площадка поможет «спрямить» крупные компании и частников», – говорит эксперт. Он объясняет возросший спрос на услуги тем, что через «Авито» как крупную площадку удобно искать частных перевозчиков с парком в две-три машины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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