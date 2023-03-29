«Авито»: спрос на услуги грузовых перевозок вырос на треть

Еще один сегмент рынка грузоперевозок — перевозки для частных заказчиков. Здесь один из наиболее частых запросов — помощь с переездом как внутри города (например, в новую квартиру), так и в загородных переездах на дачу, а также в транспортировке личных вещей. В марте 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. спрос на услуги помощников по переездам по России вырос на 27%, а на услуги грузчиков – на 45%. Наиболее активно услугами пользовались жители Нижнего Новгорода (+104%), Краснодара (+90%), Санкт-Петербурга (+76%). В Москве спрос вырос на 25%.