«Росгеология» планирует нарастить объем зарубежных проектов в 1,5 раза

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что контракт с Узбекистаном станет флагманским в зарубежной деятельности «Росгеологии» в 2023 г. Работы в Пакистане и Ираке, по его мнению, внесут вклад в финансовый результат компании только в 2024-2025 гг. Наиболее интересны для компании, по мнению эксперта, контракты в СНГ, так как при работе в этих странах «нет необходимости подстраиваться под национальные стандарты».