«Росгеология» планирует нарастить объем зарубежных проектов в 1,5 раза

«Росгеология» планирует нарастить объем зарубежных проектов в 1,5 разаИнтерес к услугам компании есть в странах Азии и Африки
«Росгеология» планирует увеличить объем зарубежных проектов в 2023 г. в 1,5 раза. Об этом заявил 29 марта журналистам гендиректор госхолдинга Сергей Горьков.
Абсолютные цифры в деньгах он не назвал. Представитель «Росгеологии» пояснил «Ведомостям», что речь идет как о росте выручки от зарубежных проектов, так и об увеличении их общего числа.
В 2021 г. выручка «Росгеологии» по зарубежным проектам составила 2,3 млрд руб. (8% от общего объема). В декабре 2021 г. Горьков прогнозировал, что выручка госкомпании по контрактам с иностранными заказчиками без учета потенциального участия в тендерах в 2022 г. составит 0,5 млрд руб.
Сейчас в портфеле компании 7 зарубежных проектов в странах Азии и Африки, переговоры о заключении контрактов и участии в тендерах ведутся по проектам в десяти странах Азии и Африки, следует из презентации Горькова (есть у «Ведомостей»).
По словам гендиректора «Росгеологии», в конце марта этого года компания подписала контракт на сейсморазведку в акватории Аральского моря в Узбекистане на 1,6 млрд руб. Также компания получила контракты по проектам по обработке сейсмоданных в Пакистане и Ираке. В апреле «Росгеология», по словам Горькова, также планирует подписать контракт по обработке сейсмоданных с компанией ADNOC из ОАЭ.
Кроме того, компания намерена намерена бороться за заказы в Индии. «Индия объявила несколько тендеров, в том числе по шельфу. Будем в них участвовать. Планируем [хотя бы] один из трех тендеров выиграть», – пояснил Горьков. Представитель компании уточнил «Ведомостям», что речь идет о тендерах на сейсморазведку углеводородного участка на шельфе страны и на обработку сейсмоданных.
Компания также продолжает наращивать объемы работ в Монголии, где реализует третий этап контракта. В Казахстане, по словам Горькова, помимо работ по твердым полезным ископаемым (ТПИ), планируется начать работы в Каспийском море.
Он напомнил, что «Росгеология» также планирует заключить контракты по проектам в Африке – в Алжире, Анголе, Сьерра-Леоне, Зимбабве, Марокко и Мозамбике («Ведомости» писали об этом 1 марта 2023 г.). Продолжаются работы по геологоразведке твердых полезных ископаемых в Судане, Бенине и Центральноафриканской республике.
Горьков также сообщил, что по итогам 2022 г. «Росгеология» получила максимальную за пять лет чистую прибыль по МСФО – 559 млн руб. (+2% к 2021 г.).
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что контракт с Узбекистаном станет флагманским в зарубежной деятельности «Росгеологии» в 2023 г. Работы в Пакистане и Ираке, по его мнению, внесут вклад в финансовый результат компании только в 2024-2025 гг. Наиболее интересны для компании, по мнению эксперта, контракты в СНГ, так как при работе в этих странах «нет необходимости подстраиваться под национальные стандарты».
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, услуги «Росгеологии» будут востребованы в первую очередь в Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Африке.
Спрос на услуги «Росгеологии» за рубежом, по мнению Гришунина, скорее всего, возрастет «в силу растущего недоверия к западным компаниям и агрессивного отношения к захвату и контролю рынка китайскими компаниями». «Россия предоставляет политически неангажированные услуги высокого качества без ущерба для национальных экономик стран-заказчиков», – считает он.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов называет перспективными зарубежными направлениями работы для «Росгеологии» страны Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Пакистан. Также интерес к услугам холдинга, по его мнению, может быть у Турции, Монголии, Индии, а из государств Африки это Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Ангола, Мозамбик.
«Проблемой может стать степень платежеспособности зарубежных заказчиков», – предупреждает он.
По мнению Хазанова, антироссийские санкции, вероятно, не оказали существенного влияния на деятельность «Росгеологии» за рубежом. Юшков возражает, что хотя потенциальный рынок заказов компании не изменился, в текущей ситуации клиенты «могут просить более выгодные для себя финансовые условия».