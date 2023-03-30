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«Росагролизинг» спроектирует крупнотоннажные океанские суда-зерновозы

Серия из 61 балкера может обойтись бюджету в 305 млрд руб.
Герман Костринский Алексей Полухин
Кирилл Брага / РИА Новости

«Росагролизинг» закажет проектирование крупных судов для перевозки зерна водоизмещением от 40 000 до 60 000 т. Об этом 29 марта 2023 г. на встрече с премьером Михаилом Мишустиным заявил генеральный директор компании Павел Косов. «Это крупнейшие суда, балкеры океанического типа», – пояснил топ-менеджер на встрече.

По его словам, в компании рассчитывают получить два проекта зерновозов через два года, а через три года головные суда будут спущены на воду. По оценке Косова, рынку сегодня требуется 61 судно такого типа. «Сейчас с Минсельхозом очень активно разрабатываем механизмы по дальнейшему финансированию и строительству такого рода судов», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных