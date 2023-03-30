«Росагролизинг» спроектирует крупнотоннажные океанские суда-зерновозы

«Росагролизинг» спроектирует крупнотоннажные океанские суда-зерновозыСерия из 61 балкера может обойтись бюджету в 305 млрд руб.
«Росагролизинг» закажет проектирование крупных судов для перевозки зерна водоизмещением от 40 000 до 60 000 т. Об этом 29 марта 2023 г. на встрече с премьером Михаилом Мишустиным заявил генеральный директор компании Павел Косов. «Это крупнейшие суда, балкеры океанического типа», – пояснил топ-менеджер на встрече.
По его словам, в компании рассчитывают получить два проекта зерновозов через два года, а через три года головные суда будут спущены на воду. По оценке Косова, рынку сегодня требуется 61 судно такого типа. «Сейчас с Минсельхозом очень активно разрабатываем механизмы по дальнейшему финансированию и строительству такого рода судов», – добавил он.
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