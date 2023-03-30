«Росагролизинг» спроектирует крупнотоннажные океанские суда-зерновозы

По его словам, в компании рассчитывают получить два проекта зерновозов через два года, а через три года головные суда будут спущены на воду. По оценке Косова, рынку сегодня требуется 61 судно такого типа. «Сейчас с Минсельхозом очень активно разрабатываем механизмы по дальнейшему финансированию и строительству такого рода судов», – добавил он.